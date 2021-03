• En vísperas de las elecciones, el Gobernador del Estado aseveró que en Oaxaca no se hará del servicio público moneda de cambio electoral

• Durante esta ceremonia cívica, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, montaron guardia de honor en el monumento a Benito Juárez García

Guelatao de Juárez, Oax. 21 de marzo de 2021. En el marco del 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, el más universal de los mexicanos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, acudieron puntuales a la cita con la historia, para reconocerse, como cada año, en la inmensidad del Benemérito de las Américas.

Desde la explanada municipal de esta localidad, el Mandatario Estatal destacó en Juárez la templanza del mexicano ante la adversidad, y lo describió como el hombre visionario que guió la segunda transformación que definió las bases del futuro de México, así como el estadista que encabezó a la mayor y más fructífera generación de hombres y mujeres que reformaron las leyes y consolidaron al Estado mexicano.

De esta manera, aseveró que hoy, más que en otro tiempo, Juárez debe ser el símbolo más grande de la unidad nacional y su ejemplo debe presidir las decisiones en los representantes ejecutivos, legislativos y en los judiciales, así como en todos los órganos constitucionales.

“Venimos a Guelatao a decirle a la Nación, al lado de nuestro Presidente, que Don Benito Juárez debe presidir, hoy más que nunca, la nueva moral pública, y que su ideario y ejemplo deben ser inspiración y pauta de conducta de todas y todos los mexicanos en lo público y lo privado. Las convicciones de Juárez tuvieron un punto de partida: Contra la Patria, nunca tendremos razón, y esas mismas convicciones deben ser hoy nuestro punto colectivo de quiebre”, afirmó.

En vísperas de las elecciones y a poco más de un año de que la pandemia irrumpiera en la vida de las y los mexicanos, Murat Hinojosa llamó a actuar con patriotismo, y dejó claro que en Oaxaca no se hará del servicio público moneda de cambio electoral, reiterando así el apoyo y respaldo de su gobierno ante el Presidente de México.

“Aquí no le apostamos a la división. Aquí no sacamos raja política de las contingencias. Aquí no se lucra políticamente con algo tan delicado como la salud del pueblo mexicano. Aquí trabajamos con usted. En Oaxaca tenemos claro que todos los mexicanos somos un solo equipo, lo que pasa en las urnas se queda en las urnas y a quienes viven en un futuro que aún no llega, les decimos que nosotros pensamos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, enfatizó.

En este sentido, convocó a retomar como ejemplo la vida y valores de Juárez, no solo para el que gobierna, sino para el ciudadano que quiere lo mejor para su país y para su estado.

En su oportunidad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador expresó que el legado de Juárez es el eje rector del Gobierno de México, toda vez que-dijo- ningún gobernante ha sido más ajeno a las tentaciones de la soberbia, la arbitrariedad, y los extravíos del poder.

“Para nosotros el presidente Juárez es una inspiración como defensor de la soberanía nacional y la legalidad; como servidor público austero y honesto, y como un hombre que gobernó para el pueblo y no para sí mismo”, expresó al tiempo de destacar los ideales, patriotismo, valores de libertad y vocación de servicio del patricio de Guelatao.

Durante este acto, que contó con la presencia de autoridades municipales de la Unión Liberal de Ayuntamientos, incluido el presidente municipal de Guelatao de Juárez, Federico Hernández Ramírez, se entonó el Himno a Juárez a cargo de la Banda Filarmónica Infantil y Juvenil Yela-Too; y la alumna Daniela Yamilet Santiago Martínez, de la Escuela Primaria “Benito Juárez”, avocó a la vida del Benemérito de las América con el tema “Juárez, ejemplo de principio y valores”.

El evento concluyó con una guardia de honor que el Presidente de México y el Gobernador de Oaxaca, junto con las autoridades municipales, montaron en el monumento a Benito Juárez de esta explanada.

kg