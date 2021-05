Cancún, QR. Hasta el momento está confirmada la llegada de dos navieras a distintos puertos de Quintana Roo en junio próximo, informó Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo estatal.

Expuso que una es de la Royal Caribbean, con un barco que zarpará de las Bahamas y tocará tierra en Cozumel, mientras que la segunda naviera es Norwegian Cruise Line con un atraque programado para el puerto Mahahual en agosto de este año.

Hasta el momento las navieras no tienen luz verde para poder operar en la zona del Caribe, por ello es que el barco de la Royal Caribbean, llamado Adventure of the Seas, zarpará de Nassau en las Bahamas y no desde un puerto estadounidense, el cual hará un recorrido de siete días que incluyen visitas a la isla Perfect Day en CocoCay y posteriormente visitarán Cozumel.

Sobre el segundo barco confirmado, explicó que la naviera aún no ha dado a conocer bien la dinámica de su itinerario, pero a partir de agosto está anunciada su llegada al sur de Quintana Roo.

En la página oficial de la Norwegian Cruise Lines se anuncia ya un crucero hacia la Costa Maya y Cozumel a bordo del Norwegian Joy, pero con fechas disponibles hasta octubre de este año.

La funcionaria reconoció que hasta el momento son los dos únicos cruceros confirmados, pues las navieras aún no dan a conocer sus itinerarios por el Caribe, aunque sí lo han hecho para otras rutas en Europa.

Desafortunadamente la normalización de esta industria no será pronta, reconoció la funcionaria, pues aunque Cozumel se reporta listo para recibir cruceros, aún no hay precisión por parte de las navieras en cuanto a sus itinerarios ni a sus protocolos sanitarios.

Lo que sí es un hecho, dijo, es que la dinámica de recepción de los barcos en los muelles no volverá a ser la misma, pues desde ahora se sabe que las navieras están delineando dinámicas más restrictivas, basadas en burbujas sanitarias con limitantes importantes en la salida de los pasajeros para visitar los atractivos turísticos de los destinos donde atraquen sus barcos.

Quintana Roo ha solicitado ya los protocolos para hacer las adecuaciones que se tengan que hacer, pero hasta el momento aún hay muchas indefiniciones en los protocolos, por lo que habrá que esperar unas semanas más, añadió Vanegas Pérez.

Captación de turistas

Recordó que en el 2019, Quintana Roo cerró con 23 millones de turistas captados, de los cuales 7.5 millones fueron pasajeros de cruceros, incluida la tripulación de los barcos.

Para el 2020, esa aportación del turismo de cruceros se redujo a su mínima expresión con 1.1 millones de pasajeros, mientras que en lo que va del 2021 no ha recibido un solo barco.

