Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón envió un mensaje a los nuevoleonenses a través de sus redes sociales, sobre la necesidad de que la población resista en esta difícil etapa de la pandemia de coronavirus Covid-19, como es la decisión de restringir los horarios del transporte público, para evitar contagios. Sin embargo, ante el descontento de la población, dijo que de ser necesario se modificarán los horarios de restricción.

“Muchos están enojados conmigo o con el gobierno, porque tendremos tomar decisiones difíciles, no me gusta hacerlo, tenemos que reducir el servicio del transporte público porque es necesario, queremos salvar vidas, vamos a ponernos de acuerdo, habrá horarios del transporte, porque así lo decidimos”.

“Probablemente nos estemos equivocando en algunos horarios, voy a consultarlo y podemos modificar, pero no lo voy a hacer por cumplir el capricho de aquellos que quieren dar vuelta, que quieren visitar a los amigos, no puede ser así, ya tenemos gente que ha fallecido”, alertó.

En contexto, el gobierno de Nuevo León informó que a partir de este lunes 27 de abril restringirá los horarios del servicio del transporte público en la Zona Metropolitana de Monterrey, y se suspenderá el servicio los domingos y días festivos para evitar la movilidad, ante la fase 3 de la pandemia de coronavirus Covid-19.

El mandatario explicó que se reunió de manera virtual con personas contagiadas de Covid-19 y comprende su angustia de no saber qué va a pasar además con miedo de que la gente se entere que tienen esta enfermedad.

Por tanto, “vamos a tener que tomar decisiones más difíciles, han caído los fuertes, China, Italia, España, tenemos la ventaja de ver esas experiencias, hoy asumo la responsabilidad; solo no puedo, los doctores no pueden solos, no es suficiente lo que tenemos, si ustedes continúan (saliendo a la calle y diciendo) que esto no es grave, las empresas están cerrando porque así se los exigimos”.

Prometió que el gobierno estatal no va a permitir que las personas más vulnerables pasen hambre o les falte medicamento.