Suman 6 muertos por accidente de aeronave de la Marina en EU

Al menos seis personas murieron, entre ellas un menor de dos años, y dos resultaron heridas tras estrellarse la víspera una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) frente a la costa de Texas, cerca de Galveston, durante una misión coordinada con una organización de ayuda a niños víctimas de ⁠quemaduras severas, informaron el martes las Fuerzas Armadas.

La aeronave transportaba a ocho personas, había informado el lunes la Semar: cuatro miembros del personal naval y cuatro civiles.

La tarde del martes informó que además de los primeros cinco fallecidos reportados, fue hallada sin vida otra persona previamente reportada como desaparecida y que los dos heridos estaban estables y recibían atención médica.

La presidenta Claudia ⁠Sheinbaum dijo más temprano el martes en su conferencia de prensa matutina ⁠que al aeronave, tipo King Air ANX 1209, transportaba al menor desde Mérida, una ciudad en el sur del país y que estaba entre los fallecidos por el accidente.