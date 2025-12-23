Lectura 1:00 min
Suman 6 muertos por accidente de aeronave de la Marina en EU
La aeronave transportaba a ocho personas, había informado el lunes la Semar: cuatro miembros del personal naval y cuatro civiles.
Al menos seis personas murieron, entre ellas un menor de dos años, y dos resultaron heridas tras estrellarse la víspera una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) frente a la costa de Texas, cerca de Galveston, durante una misión coordinada con una organización de ayuda a niños víctimas de quemaduras severas, informaron el martes las Fuerzas Armadas.
La tarde del martes informó que además de los primeros cinco fallecidos reportados, fue hallada sin vida otra persona previamente reportada como desaparecida y que los dos heridos estaban estables y recibían atención médica.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo más temprano el martes en su conferencia de prensa matutina que al aeronave, tipo King Air ANX 1209, transportaba al menor desde Mérida, una ciudad en el sur del país y que estaba entre los fallecidos por el accidente.