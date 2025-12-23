Fernanda Lira: golf mexicano brillando en Europa

México no sólo cuenta con deportistas de alto rendimiento en Europa en futbol o ciclismo. El golf también se abre un espacio gracias a Fernanda Lira.

Nacida en la Ciudad de México hace 30 años, actualmente es la segunda mejor representante nacional en el ranking mundial de golf y la única con tarjeta para el Ladies European Tour (LET) 2026, siendo esta la máxima liga del Viejo Continente.

Empezó desde los siete años gracias a un videojuego (Mario Golf, de Nintendo) pero una beca en la Universidad Central de Arkansas y otros torneos internacionales en la adolescencia ratificaron su objetivo de ser profesional. Hasta ahora, ha participado en tres ligas de alto prestigio: Epson Tour, LET y LET Access.

“El golf me empezó a gustar muchísimo porque fui a varios torneos nacionales y, como me iba bastante bien, pude llegar a algunos internacionales. Cuando me convencí de que podía ser profesional fue en un torneo en Escocia. Tenía 15 años y vi que me gustaba muchísimo viajar, jugar en diferentes campos y fue cuando dije que definitivamente quería ser profesional, que ese sería mi enfoque de carrera”.

En charla con El Economista, Fernanda Lira comparte no sólo el origen de su relación con el golf, sino por qué prefirió Europa por encima de Estados Unidos para forjar su carrera y los desafíos económicos que esto implica.

Reencontrar la ilusión

Fernanda estuvo conectada con Estados Unidos por muchos puntos, empezando por un torneo que disputó en Las Vegas antes de los 20 años y que le permitió ser reclutada por la entrenadora Natasha Vincent para la Universidad Central de Arkansas.

Emigró allí en 2014 para estudiar Mercadotecnia y desarrollar su golf. Ganó el Clásico Femenino UALR/ASU 2015 a nivel colegial y en 2018 debutó como profesional.

Apenas un año después llegó al Epson Tour, considerada una ‘liga de ascenso’ para obtener la tarjeta del LPGA Tour, el circuito femenil más reconocido del mundo y con las mejores bolsas económicas.

En el Epson Tour logró su primera victoria profesional en 2021 en el FireKeepers Casino Hotel Championship. Sin embargo, nunca alcanzó el puntaje para llegar al LPGA Tour. Eso la orilló a tomar una decisión en 2023.

“Tuve dos temporadas muy buenas, pero no lo suficientemente para conseguir mi tarjeta. Entonces, al ir a los mismos eventos y ciudades en Estados Unidos, que eran muy largos y cansados, llegó un punto en el que ya no estaba emocionada. Fue cuando opté por buscar otra gira donde pudiera ver si esto era lo que quería seguir haciendo. Opté por irme a LET”.

Describe que LET tiene mejores bolsas que el Epson Tour, aunque más bajas que el LPGA Tour. No obstante, le permite viajar a eventos no sólo en Europa, sino también en Oceanía, Asia y África.

“Como no hay ningún tour en México ni cerca, aparte del Epson Tour o LPGA Tour, más que nada es por eso. Cambié de aires y vi que me sigue encantando vivir de esto. Soy muy feliz de ver que esa chispa volvió a prenderse”.

La chispa se reflejó en las cinco victorias que consiguió en 2025 en LET Access, que es el circuito para ascender a LET.

Lira disputó LET por primera vez en 2024, pero la adaptación a los viajes, regresando siempre a México para hacer bases de preparación, mermó su condición física. En 2025 descendió a LET Access y los resultados mejoraron, por lo que en 2026 estará de regreso en LET.

“LET es un tour donde viajas por todo el mundo y supuse que podía viajar 16 horas en avión sin que le pesara a mi cuerpo a largo plazo. Mi esposo es de Inglaterra y este año, en semanas libres, me iba para allá para no viajar hasta México, para estar mucho más cerca de los torneos y no tener cambio de horario. Aprendí mucho el año pasado y este, así que estoy muy emocionada de aplicar todo lo que he aprendido para el próximo”.

Por ahora, según el sitio oficial de LET, es la única mexicana presente en la lista de participantes. También hay representantes latinoamericanas de Panamá, Colombia, Argentina y otras naciones.

Gastos y sueños

Una temporada en LET le cuesta a Fernanda Lira alrededor de 2 millones de pesos. A inicios de 2025 otra golfista mexicana, Isabella Fierro, compartió a este diario que un año en Epson Tour le demandaba 2.5 millones.

“Lo que tienen de diferencia es que las bolsas son un poco más grandes en LET y eso significa ganar más dinero cuando juegas. Además, las inscripciones son mucho menores. En LET se cobra alrededor de 125 euros, mientras que en el Epson Tour, cuando yo me fui, estaba en 400 dólares. Ahora creo que está entre 300 y 350 por torneo. Hay muchas más inversiones en Epson Tour y, a menos que estés jugando muy bien, no vas a salir en ceros”, detalla en cuanto al tema económico.

No obstante, en lo deportivo, los buenos resultados en Epson Tour garantizan ‘ascender’ al LPGA Tour, situación distinta en LET.

“En LET, si juegas muy bien, llegas a la última etapa de calificación para el LPGA Tour. Tienes que hacer un paso extra, por así decirlo, si quieres llegar a LPGA desde este lado”.

Lira es consciente de esas diferencias, aunque no merman sus más grandes sueños: ser medallista olímpica por México y ayudar a niños y adolescentes a conseguir más becas en Estados Unidos, independientemente de si llegan a ser deportistas profesionales.

“Tuve la fortuna de representar a México en los Juegos Centroamericanos en El Salvador (2023). Fue algo muy padre y diferente a lo que acostumbro de manera individual. Mi plan es, a corto plazo, subir más puntos en el ranking para calificar también a los Juegos Centroamericanos 2026, los Panamericanos 2027 y con la finalidad de llegar a Los Ángeles en 2028, especialmente ahora que abrieron la nueva categoría mixta en golf”.

Actualmente sólo está detrás de Gaby López entre las mexicanas en el ranking mundial. El golf regresó a los Juegos Olímpicos en Río 2016 y desde entonces han participado por el país la propia Gaby, Alejandra Llaneza y María Fassi.

Fernanda explica su otro sueño: “Obviamente todo mundo quiere ganar torneos como The Open, pero creo que, la verdad, me gustaría mucho ayudar a niños y niñas para llegar a la universidad, para que lleguen becados y tengan esa experiencia fuera de que quieran ser profesionales o no.

“Especialmente para las mujeres hay muchísimas becas abiertas en Estados Unidos. El golf no es un deporte común para las mujeres allá, entonces, es una ventana de oportunidad, también en disciplinas como gimnasia, futbol y más. Sería muy padre que muchos niños y jóvenes tengan oportunidad de esas experiencias, salir de casa, crecer y darse cuenta de muchas cosas, que estudien allá y se preparen mejor a través de las becas”.

Mientras esos sueños se cristalizan, Fernanda Lira seguirá izando la bandera de México en el golf europeo en busca de más victorias.