México acelera su transición hacia una economía sin efectivo

La décima edición del Global Payments Report 2025 (GPR) revela que los métodos de pago digitales se consolidan como protagonistas del consumo en México. En particular, en comercio electrónico, el uso de billeteras digitales se ha cuadruplicado en la última década y hoy representa el 28% del valor del e-commerce nacional, con una proyección de crecimiento hasta el 37% para 2030.

Así, en el marco de una de las temporadas comerciales más importantes del año en México, la época decembrina, Worldpay presentó una guía para que los comercios optimicen sus operaciones, fortalezcan la experiencia del cliente y garanticen la seguridad de los pagos en un entorno de alta demanda transaccional.

“Las empresas deben prepararse para cumplir con altas demandas en solicitudes de transacciones y sostener el incremento de operaciones que representa esta temporada. La clave está en combinar velocidad, seguridad y experiencia del usuario”, dijo Santiago Fernández Núñez, director de negocios de Worldpay en México.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico minorista en México alcanzó un valor de 789,700 millones de pesos en 2024, lo que representa un incremento del 20% en comparación con lo registrado en 2023.

El año pasado, las posadas, Navidad y Año Nuevo dejaron una derrama económica de 560,800 millones de pesos, de acuerdo con Concanaco-Servytur. Y según organismos como las Cámaras de Comercio estatales , en algunas entidades del país se espera un repunte del 6% en el gasto que efectuen los consumidores en estas fechas en relación con el año pasado.

Picos de consumo y necesidad de infraestructura sólida

Durante temporadas como San Valentín, El Buen Fin y ahora Navidad y Año Nuevo, tanto los comercios digitales como los puntos de venta físicos enfrentan altos volúmenes de transacciones concentrados en lapsos cortos. En estos momentos, la carga de transacciones puede llevar a saturaciones en plataformas de pago, tiempos de espera mayores, fallos u obstáculos en la experiencia de compra y pago.

Para que los comercios operen con fluidez, incrementen la seguridad, minimicen interrupciones, maximicen la aceptación de pagos y protejan su reputación, así como la experiencia del consumidor, Worldpay recomendó:

Optimizar la capacidad de procesamiento de pasarelas y sistemas antifraude antes del evento: anticiparse al alza de consultas y simulacros de transacciones.

Diversificar métodos de pago, tarjetas (crédito/débito), billeteras digitales, transferencias instantáneas (A2A), para distribuir la carga transaccional y evitar cuellos de botella en un solo canal.

Implementar sistemas de respaldo en la nube con capacidad de escalar recursos en tiempo real. Esto permite ampliar la capacidad de procesamiento durante los picos sin interrupciones.

Monitorear la actividad en tiempo real mediante analítica predictiva que identifique inicios de picos, anomalías o tendencias que puedan derivar en caída del sistema o incrementos de rechazos.

Garantizar una experiencia de usuario ágil, sencilla y fluida: tiempos de respuesta bajos, interfaces amigables, mensajes claros en caso de error y asistencia rápida al cliente.

Seguridad y confianza: pilares del comercio digital

El crecimiento acelerado del comercio electrónico plantea también nuevos desafíos en materia de ciberseguridad y prevención de fraude. En ese sentido, Worldpay subraya que la confianza del consumidor es fundamental para mantener e incrementar las ventas:

Autenticación robusta de usuarios, apoyada en la experiencia de los procesadores de pago en mecanismos de validación.

Empleo de tokens de seguridad para resguardar los datos del cliente, reducir el robo de información personal y riesgo de fraude en pagos.

Sistemas de control basados en inteligencia artificial que permitan analizar e identificar patrones atípicos en tiempo real (por ejemplo, múltiples pagos de alto valor, cambio geográfico repentino, dispositivos desconocidos).

Fernández Núñez dijo que “en el comercio digital, la confianza es la moneda más valiosa. Las empresas que ofrecen experiencias de pago seguras, ágiles y sin fricciones generan certidumbre en el consumidor, fortalecen la relación a largo plazo y convierten esa confianza en recurrencia de compra”.