¿Hacia dónde va el mundo? El balance de un 2025 marcado por Trump y la Gen Z

El año 2025 será recordado en gran medida por la vuelta de Trump a la Casa Blanca y por el acuerdo impulsado por Estados Unidos para poner fin a la ofensiva de Israel en Gaza, si bien ha estado marcado por el aumento de los conflictos a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias derivadas de los mismos.

Acuerdo para aplicar la propuesta de EU en Gaza

La ofensiva desatada por Israel contra Gaza tras los ataques del 7-O, que deja ya más de 70,900 muertos, vivió una nueva etapa en octubre con el acuerdo entre el Gobierno israelí y Hamás para aplicar la primera fase de una propuesta de Estados Unidos para la Franja, que llevó aparejado un frágil alto el fuego.

La falta de concreción del plan ha estado acompañada por la lentitud en su aplicación, con los esfuerzos centrados en levantar un organismo de supervisión encabezado por Trump y crear una fuerza internacional para Gaza, sumida en una enorme crisis humanitaria.

Protestas de la Gen Z

La generación Z fue la protagonista de una serie de protestas en distintos países que en algunos casos han precipitado la caída de gobiernos, siendo este el caso del ex primer ministro de Nepal, Sharma Oli, o que han desencadenado golpes militares, como en Madagascar.

Las protestas, convocadas a través de redes sociales como Discord, llegaron por las crisis políticas y económicas, agravadas por la pandemia. Los jóvenes nacidos entre 1997 y 2010 levantaron la voz contra la corrupción, la desigualdad, el nepotismo o la incertidumbre laboral.

Copresidencia en Nicaragua

El presidente, Daniel Ortega, y la primera dama, Rosario Murillo, afianzaron en enero aún más su control con una reforma constitucional a medida y aprobada en el Parlamento, que establece la figura de copresidente y amplía de cinco a seis años su mandato.

Ortega ostenta el poder desde 2007, si bien gobierna junto a su esposa desde 2017 en calidad de vicepresidenta, y enmendó ya una docena de veces la Constitución, todo ello en medio de acusaciones de persecución a la oposición, organizaciones civiles y medios.

Acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán

Armenia y Azerbaiyán firmaron en agosto un acuerdo de paz durante una cumbre impulsada por Trump por el que se comprometieron a respetar la soberanía mutua, renunciar a reivindicaciones territoriales y reanudar las relaciones diplomáticas.

El acuerdo —que pide resolver las desapariciones forzosas durante el conflicto, pero excluye el retorno de armenios a Nagorno Karabaj— supone una victoria para Estados Unidos, que obtiene en exclusividad el desarrollo de un corredor que conectará el exclave de Najicheván con la provincia armenia de Syunik.

Conflicto Tailandia-Camboya

Después de los enfrentamientos en julio en la frontera entre Tailandia y Camboya —que se saldaron con un acuerdo firmado en Malasia con la mediación de Trump— los dos países han vuelto a protagonizar una serie de combates durante las últimas semanas.

Estos ataques, que hicieron saltar las alarmas en la región, dejan ya más de 75 muertos y se remontan al 8 de diciembre, cuando Tailandia atacó posiciones camboyanas tras denunciar la muerte de uno de sus soldados a manos de las tropas del país vecino.

Toma de El Fasher, Sudán

La guerra en Sudán, desatada en abril de 2023 y que enfrenta al Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), sigue hundiendo al país en una crisis humanitaria cada vez más profunda, con las atrocidades perpetradas por los paramilitares en El Fasher —incluidas ejecuciones, secuestros y violaciones— como un sangriento recordatorio.

Las hostilidades, marcadas por la injerencia internacional, han estado dominadas este año por la recuperación de Jartum por parte de las Fuerzas Armadas, si bien las RSF han tomado partes de Darfur y han expandido su ofensiva a Kordofán.

Ataques de EU en el Caribe y el Pacífico

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue aumentando después de que alrededor de 90 personas hayan muerto en ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico, una operación militar que suscita críticas a nivel internacional y que Washington escuda en su lucha contra el narcotráfico.

Trump busca mantener la presión sobre el Gobierno de Maduro, del que dijo que "tiene los días contados". Así, ordenó el bloqueo "completo" de todos los petroleros que entren y salgan de Venezuela con el fin de acabar asfixiando a las autoridades y forzar su salida del poder.

Ofensiva de Israel contra Irán

El Ejército de Israel desató en junio una ofensiva contra Irán —a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra instalaciones nucleares— que derivó en un conflicto de doce días que supuso el culmen de las tensiones en torno al programa nuclear iraní, al alza desde que Washington se retiró en 2018 del histórico acuerdo firmado tres años antes.

Los bombardeos, que dejaron más de 1,100 muertos en Irán y llevaron a Teherán a lanzar cientos de misiles y drones contra Israel, llegaron en medio del conflicto en Oriente Próximo y en plenos contactos entre Irán y Estados Unidos para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, ahora suspendidos.

Incursiones de drones en Europa

Las incursiones de drones sobre el espacio aéreo de la OTAN registraron un aumento significativo a mediados de este año después de que una veintena de ellos fueran derribados por las fuerzas polacas, situación replicada en otros países como Alemania, Dinamarca y otros países europeos.

Polonia invocó el artículo 4 del Tratado de la OTAN para permitir consultas con sus aliados, un mecanismo que solo se había activado anteriormente seis veces, al considerar que su integridad territorial corría riesgo, una preocupación que también plantearon otros países del flanco oriental de la Alianza.

Conflicto entre India y Pakistán

Cachemira ha vuelto a ser el desencadenante de un enfrentamiento bélico entre India y Pakistán, ambas potencias nucleares, después de que el 22 de abril un grupo armado islamista matara a 26 civiles en un ataque contra el destino turístico de Pahalgam, el atentado más grave desde que Nueva Delhi suspendiera en 2019 la autonomía de Cachemira.

India señaló a Pakistán por este ataque y lanzó una serie de ataques contra objetivos en suelo paquistaní que derivaron en cuatro días de intenso intercambio que finalizó con un alto el fuego que devuelve la situación al frágil "statu quo" previo, con la salvedad de que ahora Islamabad tiene a la espalda a un régimen talibán en Afganistán que le ha abierto un nuevo frente.

Abordaje de la Flotilla

El Ejército de Israel abordó en aguas internacionales varias flotillas humanitarias que buscaban romper el bloqueo y llevar ayuda a Gaza, objetivo de una ofensiva militar tras los ataques del 7-O, incidentes que se saldaron con cientos de detenidos y desataron condenas internacionales.

La principal iniciativa, la Global Sumud Flotilla —integrada por más de 40 embarcaciones—, fue interceptada por militares israelíes, que trasladaron a más de 450 voluntarios a su territorio de cara a su deportación, impidiendo que llegaran a la Franja, bloqueada desde 2007.

Acuerdo entre República Democrática del Congo y Ruanda

Los presidentes de República Democrática del Congo y Ruanda firmaron a principios de diciembre en Washington un acuerdo para poner fin al largo conflicto en el este del territorio congoleño, que recrudeció este año a raíz de una ofensiva del Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por las autoridades ruandesas.

A pesar de la rúbrica, que Washington ensalza como una de las "ocho guerras" a las que Trump ha puesto fin, el movimiento rebelde continúa conquistando territorio mientras acusa al Ejército congoleño y sus aliados de violar el alto el fuego, en medio de una catástrofe humanitaria que deja cientos de miles de desplazados y que podría desatar una crisis regional.