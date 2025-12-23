Jornada navideña de NFL llega con 4 vacantes a playoffs

La jornada navideña de la NFL llegará con apenas cuatro vacantes hacia la postemporada, pues 10 lugares ya están ocupados.

Este 25 de diciembre comenzará la Semana 17, penúltima de la temporada regular 2025, con tres partidos: Commanders ante Cowboys, Vikings ante Lions y Chiefs ante Broncos. La jornada concluirá hasta el lunes 29 con el duelo entre Falcons y Rams.

Específicamente los partidos navideños no cuentan con tanto atractivo porque cuatro de los seis participantes ya están eliminados de cualquier posibilidad de playoffs: Commanders, Cowboys, Vikings y Chiefs.

Los Broncos, por el contrario, forman parte del selecto grupo de 10 calificados. Poseen récord de 12-3 y son, momentáneamente, líderes de la División Oeste y de la Conferencia Americana (AFC), aunque en esta última comparten crédito con New England Patriots.

A pesar de que los Broncos perdieron este domingo en casa ante Jacksonville Jaguars (20-34), se mantienen firmes en la pelea por el liderato de la AFC, que les permitiría descansar en la primera semana de postemporada (Ronda de Comodines).

Para ello, aspiran a protagonizar la quinta derrota consecutiva de los todavía subcampeones del Super Bowl, Kansas City Chiefs, quienes viven su primera temporada sin playoffs desde 2014.

El otro equipo que participará en la jornada navideña con aspiraciones de postemporada es Detroit Lions. Por ahora está en tercer lugar de la División Norte de la Conferencia Nacional (NFC) con récord de 8-7, pero un par de victorias en el cierre de fase regular, con combinaciones, le permitiría rebasar a Green Bay Packers (9-5) por un puesto en la Ronda de Comodines (Wild Card).

Pero si los Lions pierden en Minnesota en el tradicional día de recalentado, reducirían gravemente sus opciones de playoffs.

Detroit lleva dos temporadas consecutivas calificando a playoffs, en una gestión que ha sido ampliamente reconocida por el head coach Dan Campbell, además de Jared Goff como principal cerebro en cancha desde la posición de quarterback.

Boletos confirmados

Los 10 equipos con boleto confirmado a postemporada, en vísperas de la Semana 17, son: Denver Broncos, New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Los Ángeles Chargers y Buffalo Bills en AFC, así como Seattle Seahawks, Chicago Bears, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams en NFC.

El formato actual de postemporada permite 14 equipos, siete por cada conferencia, por lo que aún hay dos vacantes para cada lado.

En el caso de AFC, Pittsburgh Steelers con todo y Aaron Rodgers están en franca pelea junto a Houston Texans, Indiannapolis Colts y Baltimore Ravens.

Una victoria de los Steelers como visitante ante Cleveland Browns el domingo le aseguraría uno de esos boletos sin importar lo que hagan los demás, pues se confirmaría campeón divisional (AFC Norte).

Respecto a NFC, los que todavía tienen posibilidades son: Carolina Panthers, Green Bay Packers, Detroit Lions y Tampa Bay Buccaneers.

Al igual que los Steelers, una victoria de los Panthers sobre los Seahawks, combinada con derrota de los Buccaneers ante los Dolphins, le aseguraría el boleto a Carolina como campeón divisional en la NFC Sur.

La Semana 17 tendrá partidos tanto el jueves 25 como el sábado 27, domingo 28 y lunes 29. Destacan los duelos entre Packers y Ravens, Bills y Eagles, además de 49ers y Bears.

Por otra parte, la NFL reveló antes de la Semana 17 la lista de convocados al Pro Bowl, que será en San Francisco el 3 de febrero.

Un total de 19 jugadores participarán en este evento por primera vez, aunque dentro de los más destacados están los quarterbacks: Josh Allen (Bills), Drake Maye (Patriots) y Justin Herbert (Chargers) por AFC y Sam Darnold (Seahawks), Dak Prescott (Cowboys) y Matthew Stafford (Rams) por NFC.