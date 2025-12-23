Club América hace alianza estratégica con General Atlantic y Kraft Analytics

El presidente del Club América, Emilio Azcárraga Jean, anunció una alianza estratégica con General Atlantic y Kraft Analytics Group, empresa afiliada al Kraft Group, que también es propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL, del New England Revolution de la MLS y del Estadio Gillette en Massachusetts.

El acuerdo incluye una inyección de capital internacional que busca fortalecer la estructura financiera y deportiva del América, donde la familia Azcárraga mantendrá el control mayoritario del equipo y del Estadio Banorte.

“Al América lo define no sólo su gran afición, sino también historias de triunfos, batallas inolvidables y una pasión que se hereda de generación en generación. su historia está escrita en la cancha, en la tribuna y en cada rincón, en cada familia donde late el americanismo”, afirmó el club en un comunicado.

General Atlantic es un inversionista global líder con experiencia y reconocimiento financiero internacional, y The Kraft Analytics Group es una empresa privada de tecnología y datos.

En el comunicado, el Club América refirió que esta decisión abre un nuevo capítulo, sin perder su esencia y confirmando su vocación de grandeza. “La alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantiene algo fundamental: el liderazgo, el rumbo y la identidad del América, esos permanecerán en casa y con su noble afición”.

Subraya que la familia Azcárraga continuará al frente del club y del Estadio Banorte, como lo ha hecho por décadas, y Emilio Azcárraga Jean seguirá como presidente ejecutivo del consejo de administración, encabezando la conducción estratégica del Club y del Estadio.

El hoy Estadio Banorte, escenario de tantas batallas, alegrías y tardes o noches memorables, está en proceso de transformación para ofrecer una experiencia cada vez mejor a los aficionados. “Será un escenario más cómodo, más cercano y moderno. Un estadio que honra su historia y que pronto volverá a ser el centro del fútbol mundial al recibir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

El anunció de hoy impulsa y transforma al América, sin perder su esencia. “Nuestro mayor compromiso es seguir luchando por campeonatos, es seguir llenando el estadio de emoción, es seguir representando con orgullo a millones de americanistas en México y en el mundo”, concluye la comunicación.