PAN señala como fallida la política contra las drogas de Morena; son "carentes de evidencia científica"

El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, acusó que los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 reflejan que la “fallida” política contra las adicciones de Morena no ha funcionado ya que “están priorizando decisiones políticas carentes de evidencia científica por encima de la salud pública”.

El también secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, señaló que desde 2018, se ha registrado un debilitamiento del sistema de salud a través de recortes y subejercicios en la Secretaría de Salud y sus programas principales, pues pasó de tener 192,000 millones de pesos en 2022 a sólo 66,000 millones proyectados para 2026.

Incluso, sostuvo que los recursos que debían ser para la Secretaría de Salud han sido transferidos a la Secretaría del Bienestar para financiar el programa 'Salud casa por casa', que tiene claros fines electorales, o al IMSSBienestar, institución que carece componentes bien estructurados para atender las adicciones o la salud mental.

De igual forma criticó que la desaparición de la Comisión Nacional contra las Adicciones, (CONADIC) que era el organismo encargado de coordinar la prevención y control de adicciones, para fusionarlo en 2023 con otras áreas de la Secretaría de Salud por la política de austeridad, para formar la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).

“Esta decisión diluyó la atención específica en la materia, además de que provocó un claro debilitamiento de las capacidades institucionales del organismo y de la especialización técnica que el país requiere para enfrentar las adicciones”, dijo.

En tanto, destacó que en 2026, para el programa de “prevención y atención contra las adicciones” la Secretaría de Salud contará con un presupuesto de 1,500 millones, contra los 4,000 millones del programa “salud casa por casa” que administrará la Secretaría del Bienestar, que se irán en gran medida a instalar las llamadas “farmacias del bienestar”, lo que refleja la asignación de prioridades en esta administración.

Aunado, dijo, a que se dilapidan recursos en spots publicitarios, ya que “la política contra las adicciones de la actual administración se ha limitado a ejercicios de propaganda en espacios públicos y escuelas que no han dado resultados. Asimismo, la estrategia de “atención a las causas” con sus “tianguis del bienestar” que defienden la presidenta y la secretaría de Gobernación ha sido irrelevante; por el contrario, ante los problemas reales, los gobiernos de Morena han optado por ignorarlos”.

Incluso, subrayó el reciente anuncio de la cancelación del impuesto a los videojuegos anunciada por la presidenta pese a la postura de Morena en la Cámara de Diputados afirmando que estos generan violencia en la niñez y adolescencia, ello al considerar que “es una señal inequívoca de improvisación en la política contra las adicciones. Con ello, se confirma que se están priorizando decisiones políticas carentes de evidencia científica por encima de la salud pública”.

El diputado panista sostuvo que es urgente sustituir la política de propaganda por presupuesto etiquetado y real para salud mental y adicciones en 2026, ya que “no podemos seguir ignorando realidades como el incremento del vapeo entre jóvenes y la alarmante crisis de intentos e ideaciones suicidas”.