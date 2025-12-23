Lectura 2:00 min
¡Freno a los "influencers" de la salud! MC busca regular publicidad engañosa en redes
Ivonne Ortega advirtió que en México la conversación sobre salud en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook ha derivado en un gran volumen de desinformación
La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, alertó sobre un alza en la publicidad engañosa en materia de salud que se presenta a través de redes sociales.
Según lo expuesto por las legisladora federal, para evitar la desinformación y la publicidad engañosa en materia de salud en redes sociales y servicios en línea, buscará presentar una iniciativa que ordene que solo profesionales de la salud verificados puedan promocionar productos, mostrar leyendas visibles cuando haya afirmaciones de eficacia y seguridad, así como retirar o bloquear de forma expedita contenidos que incumplan estos puntos.
Ello luego de advertir que, en México la conversación sobre salud en plataformas digitales y redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y análogas, ha derivado en un gran volumen de desinformación pues mezclan datos útiles con afirmaciones engañosas, rumores y consejos sin sustento científico.
Añadió que en el país no existe un marco jurídico que regule o establezca un filtro que asegure quienes pueden recomendar o publicitar productos, servicios o métodos de salud, entre otros, pese a que el marco normativo mexicano reconoce que la publicidad sanitaria puede afectar la salud pública.
“Es necesario trasladar esa normativa a las plataformas digitales y redes sociales, de modo que las plataformas exijan a los creadores de contenido credenciales profesionales y establezcan una verificación de estas, antes de permitirles realizar promoción de productos y servicios de salud, así como la divulgación de información en materia de salud”, dijo.