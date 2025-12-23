¡No más baches! Rehabilitación de fondo al Periférico Norte iniciará en enero de 2026: Gobernadora Delfina Gómez

La intervención será profunda y duradera e incluirá la rehabilitación de luminarias y señalización para fortalecer la seguridad vial.

Reconoce el trabajo del Presidente Municipal en la rehabilitación del carril lateral de Periférico Norte y Boulevard Luis Donaldo Colosio.

Naucalpan, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez anunció que en enero de 2026 iniciará la rehabilitación de fondo del Periférico Norte, así lo refirió durante la entrega de la rehabilitación del carril lateral de esta vialidad en Naucalpan.

"Arrancaríamos con una obra emblemática que por décadas había sido olvidada. Y esa obra con la que vamos a empezar nosotros el próximo año va a ser, precisamente, la reconstrucción de lo que es el Periférico Norte", expresó la Gobernadora Delfina Gómez.

FotoGobierno del Estado de México

Esta obra va a ser una intervención profunda y duradera de ambos sentidos que va a sumar 108 kilómetros de superficie, e incluirá la rehabilitación de luminarias y señalización para fortalecer la seguridad vial.

“Nuestro propósito de este año como Gobierno Estatal es mejorar carreteras, avenidas, calles, lo que podamos mejorar de movilidad”, aseveró la Mandataria mexiquense.

Reconoció al Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Martín Montoya Márquez, por la recuperación de mil 560 metros de esta importante vialidad, desde Río San Joaquín a Avenida Primero de Mayo, la cual tuvo una inversión de 57 millones de pesos.

FotoGobierno del Estado de México

También la rehabilitación de 3.5 kilómetros del Boulevard Luis Donaldo Colosio, así como el mejoramiento de guarniciones y paso peatonales, con una inversión de 45.3 millones de pesos

Con estas obras se contribuye a una movilidad eficiente y segura para miles de automovilistas que transitan por estas vialidades.

En la entrega de las vialidades estuvo presente Joel González Toral, Encargado de despacho de la Junta de Caminos del Estado de México y vecinos de la zona.