Histórico acuerdo de justicia social para mineros de Cananea y atención al medio ambiente

Las acciones coordinadas por el Gobierno de México lograron un acuerdo histórico para finalizar la huelga de trabajadores de Cananea y atender los daños en el Río Sonora.

Tras 18 años de conflicto laboral, se logró justicia social para los mineros y se da respuesta a las demandas de salud y medio ambiente de la población y comunidades afectadas, gracias a la sensibilidad y liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó el resultado del avance del “Plan de Justicia para Cananea”, en el cual hubo apertura y cooperación de todas las partes, entre ellos Grupo México, para alcanzar un acuerdo en favor de los mineros y sus familias.

Para la presentación en el Palacio de Gobierno de Hermosillo, Sonora, estuvieron el gobernador Alfonso Durazo; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños; la procuradora federal del Medio Ambiente, Mariana Boy; el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales.

La secretaria Rodríguez explicó que se logró un fondo de recursos con una aportación del 70.14% por parte de la empresa Grupo México; del 21.7%, del Gobierno de México; y 8% del estado de Sonora, y así desarrollar un Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social.

FotoSecretaría de Gobernación

En este sentido, la participación de Grupo México será de mil 500 millones de pesos, que se suman a los 59 millones depositados por esta empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019. Mientras que el Gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos, y el estado de Sonora contribuyó con 180 millones de pesos.

En total, agregó la secretaria Rodríguez, se invertirán 2 mil 222.6 millones de pesos en un Plan que contempla que los trabajadores mineros o sus viudas reciban directamente el recurso, sin intervención de nadie.

Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevará a cabo acciones de justicia ambiental. Se construirán 16 plantas potabilizadoras, por parte de Conagua, y se adecuarán otras existentes; se realizará el equipamiento y operación de un laboratorio regional de calidad del agua; se establecerán estaciones de monitoreo de la calidad del agua.

Asimismo, se construirá el Hospital Regional de Ures, que contará con consultorios de especialidad, un centro para la salud renal, un laboratorio especializado de metales pesados y toxicología.

El IMSS-Bienestar mejorará la infraestructura física y equipamiento para brindar atención a la salud de la población del estado.

“Estamos hoy en un acto histórico, porque hoy terminan 18 años, largos años de lucha. Como gobierno de la Transformación escuchamos y atendimos las voces para avanzar en la resolución de uno de los conflictos laborales más largos de los que se tiene registro en México”, apuntó la titular de la Secretaría de Gobernación.

Recordó que el Plan de Justicia para Cananea nació en julio de 2021, a iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció la deuda histórica con el pueblo.

En 2024, el gobernador Alfonso Durazo, con un grupo de dirigentes de trabajadores mineros, expresaron la necesidad de darle continuidad al Plan.

La Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó resolver la demanda social e iniciar las negociaciones con Grupo México y todas las instancias involucradas.

Aseguró que con estas tareas es fundamental el trabajo coordinado de la Semarnat, de Conagua y del IMSS-Bienestar, que atenderán de manera expedida y eficaz cada uno de los asuntos técnicos y especializados que les corresponda.