Cancún, QR. Luego de la cancelación de cinco cruceros por el paso del huracán Grace, la isla de Cozumel normalizó la llegada de cruceros. Entre el lunes 23 y el sábado 28 de agosto la isla recibirá un total de nueve hoteles flotantes, con lo que se regulariza por completo esta actividad.

Desde el pasado viernes 20 de agosto, un día después del paso del fenómeno hidrometeorológico, arribaron los barcos Independence of the Seas y el Norwegian Gem.

Previamente, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) había dado a conocer la cancelación de los cruceros Adventure of the Seas, Carnival Breeze, Allure of the Seas, Carnival Vista y Simphony of the Seas los días miércoles 18 y jueves 19 de agosto.

Sin embargo, una vez normalizada la actividad, entre el lunes 23 y el sábado 28 de agosto la isla recibirá un total de nueve hoteles flotantes.

Para este lunes se espera el Mard Gras, que por segunda vez visitará Cozumel, el martes atracará el Odyssey of the Seas y el Carnival Breeze, el miércoles se espera al Adventure of the Seas y el Celebrity Edge, el jueves sólo se espera al Carnival Vista, mientras que el vienes tocarán tierra el Independence of the Seas y el Norwegian Gem. Para finalizar, el sábado 28 de agosto se espera la llegada del Carnival Breeze.

El total de arribos está programado para los tres muelles de cruceros de la isla, pues el pasado 20 de julio se reactivó Punta Langosta, el último de los puertos que quedaba pendiente de recibir barcos en Cozumel.

La terminal SSA México fue la primera en reanudar operaciones el 16 de junio con la llegada del Adventure of the Seas, Puerta Maya fue el segundo con el arribo del Carnival Vista el 8 de julio, por último, Punta Langosta recibió el pasado 20 de agosto al Norwegian Gem.

Según el reporte estadístico de Apiqroo, entre el 16 de junio y el 20 de agosto de este año ya han tocado puerto en Cozumel un total de 23 cruceros.

La titular de Apiqroo, Alicia Ricalde, comentó que la reactivación de todos los muelles de cruceros de la isla y sobre todo el incremento gradual en la llegada de hoteles flotantes es una muestra clara de la confianza que las líneas de cruceros le tienen a Cozumel como destino, así como también la preferencia que los visitantes tienen hacia este polo turístico.

Proyecciones para lo que resta de 2021

El junio pasado el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, durante la ceremonia de reactivación de cruceros en la isla comentó que se espera para lo que resta del año el regreso de la naviera italiana MSC, así como barcos de Disney Cruises.

Joaquín Delbouis anticipó que en caso de confirmarse el regreso de estas navieras, Cozumel podría cerrar el 2021 con al menos 1.2 millones de cruceristas, es decir, prácticamente la misma cifra que registraron al cierre del 2020, año en el que sólo durante los tres primeros meses lograron captar cruceros, pues a partir de la segunda quincena de marzo se desplomó a cero el arribo de los barcos.

Además, expuso que esto permitiría a la ínsula reactivar la recaudación por concepto de saneamiento ambiental, cuyos ingresos podrían alcanzar los 100 millones de pesos en los primeros doce meses a partir de la reactivación de cruceros atracando en la isla.

estados@eleconomista.mx

kg