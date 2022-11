COP 27: Gobierno de Nuevo León presenta avances de programa contra el cambio climático

Monterrey, NL. Durante la presentación de los avances del Programa Estatal de Cambio Climático del estado de Nuevo León y la Zona Metropolitana de Monterrey, en el marco de la COP 27, el gobernador Samuel García Sepúlveda adelantó que como parte de la nueva Constitución que incluye todos los derechos humanos relacionados a un medio ambiente sano y un aire limpio, en el próximo mes de enero arrancarán las Agencias de Calidad del Aire y la de Energías Renovables.

Los Puntos de Aire Limpio están dispersos por la ZMM. Solo con pasar por ahí podrás saber si tu carro está contaminando nuestro aire. Recuerda que es fácil, rápido y completamente GRATUITO. pic.twitter.com/0WB5AwPdxI — Samuel García (@samuel_garcias) November 7, 2022

Expuso que después de la COP 26, lo más trascendente es que Nuevo León cuenta con una nueva Constitución Política, que se renovó después de 105 años, misma que se redactó desde la perspectiva de ser la más verde y federalista del país.

“Esta nueva Constitución incluye todos los derechos humanos relacionados a un medio ambiente sano, a un aire limpio, a la descarbonización, a ciudades sustentables, al transporte público masivo, pero además crea dos agencias que tenemos que arrancar en enero".

García Sepúlveda explicó en el Pabellón World Wildlife Fund (WWF), de la COP 27, que para garantizar acciones reales se convocó a todos los niveles de gobierno y ciudadanos para lograr el objetivo de un mejor medio ambiente para todos.

“Hoy en día el 80% de las energías son tradicionales y sólo un 20% son renovables, la meta es que para 2050 esto se invierta. Nuevo León va a ser ejemplo de ello, porque en un país federal como el nuestro, la Constitución regula que lo que está del suelo para abajo es federal por una jurisprudencia desafortunada de la Suprema Corte de Justicia, pero del suelo hacia arriba todo es local, ahí entra el tema del aire, el sol, el agua, inclusive la energía (a partir de) reciclar la basura”, indicó.

Puntualizó que este programa estatal de Cambio Climático tiene el objetivo de diseñar e implementar acciones que permitan la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático en todos los municipios; garantizar que se aprovechen los recursos naturales de la mejor manera posible; e identificar las oportunidades más provechosas para reducir emisiones.

Tras la sequía que se registró en la entidad, se trabajó en el Plan Maestro del Agua y en el programa 'Ciudadanos al 100', que busca el cuidado del agua por parte de todos los nuevoleoneses, además de la implementación del Impuesto verde a empresas contaminantes, mismo que se utiliza para la reforestación de bosques.

Actualmente, dijo, el plan está por arrancar su segunda etapa de talleres participativos junto a organizaciones civiles y el sector público para generar investigaciones, ciencia y tecnología que contribuya a estrategias para la mitigación de los efectos de la crisis climática.

Compromiso metropolitano

Este lunes 7 de noviembre, junto con el gobernador Samuel García Sepúlveda, participó el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Al preguntarle sobre los alcances de este primer año de la implementación del Plan de Acción Climática para Monterrey, respondió: “Logramos poner el tema en la agenda pública, no se estaba impulsando. No hay precedente de tanta colaboración como ahora, esto es clave porque así pudimos lograr que ahora 16 municipios se sumaran a la Race to Zero y adoptaran compromisos en el tema”, subrayó Colosio Riojas.

“Es un hecho que no hay ningún gobierno nacional que vaya a lograr sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC’s), si no involucra a sus ciudades”, sentenció.

Consideró que las grandes urbes deben aportar las mayores soluciones, por eso en este año, se trabajó junto con el gobierno estatal, el Tecnológico de Monterrey, la UANL, actores privados, así como la WRI, WWF y la Iniciativa Climática de México.