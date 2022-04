Cancún, QR. No habrá diálogo en la zona impactada por las obras del Tramo 5 del Tren Maya. El presidente Andrés Manuel López Obrador declinó la propuesta de Sélvame del Tren para acudir a Playa del Carmen, pero adelantó que pedirá a ejidatarios de Tulum atender esta petición hecha por los opositores al proyecto.

Durante su conferencia matutina de este jueves 21 de abril, López Obrador argumentó que no asistirá al encuentro,“porque algunos ambientalistas tienen propósitos politiqueros”.

Justificó su negativa con el hecho de tener que cuidar la investidura presidencial y destacó que sus adversarios “están muy molestos e inventan cosas”.

Adelantó que pedirá a los campesinos del ejido Jacinto Pat que lo representen frente a los ambientalistas que plantearon la reunión para efectuarse en Quintana Roo.

“Yo voy a nombrar representantes, porque quieren que vaya para allá, mejor que me representen los del Ejido Jacinto Pat, les voy a mandar una carta a ellos para ver si quieren representarme y que atiendan a los ambientalistas reales o falsos”, argumentó.

En cambio, el presidente aclaró que mantiene su invitación, pero sólo a los famosos que participaron en el video contra el Tren Maya para que acudan a Palacio Nacional.

“Si vienen aquí los que salieron, los famosos pues aquí los atendemos en Palacio Nacional, yo hablo con ellos, pero imagínense atender a los del CIDE, o el grupo de Enrique Krauze o Héctor Aguilar Camín ¿cuándo los voy a convencer? Entonces no”, advirtió.

“Cuando ellos quieran pueden venir. Y también hay que cuidar la investidura presidencial, sería una reunión con ellos, ahí sí no podrían estar ustedes (reporteros), después que ellos les declaren, porque yo tengo que defender el proyecto de transformación y no me puedo exponer porque además están muy enojados, inventando cosas”, insistió.

En una conferencia previa, López Obrador adelantó que Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicará a los “famosos” todo lo relacionado con el rescate antropológico que se ha llevado a cabo con la construcción del Tren Maya.

Mientras que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de María Luisa Albores, detallará qué sucede con los cenotes, ríos subterráneos y la flora y fauna nativa.

