Mipymes industriales de Querétaro suman capacidades

Querétaro, Qro. Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) industriales están integrando sus capacidades para desarrollar productos terminados y competir ante el mercado tanto nacional como internacional.

Bajo esa premisa también planean crear consorcios, que podría ser una vía para el surgimiento de nuevas compañías, expresó el presidente de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro (Amiqro), Cuauhtémoc Acevedo Toledo.

Después de la contracción que tuvo la industria automotriz en el 2025, empresas locales buscan diversificarse a otras industrias, desarrollar el producto final y generar nuevas unidades de negocio.

En entrevista, el presidente de Amiqro apuntó que al articular capacidades nacionales también están fomentando producciones 100% hechas en México, lo que representa una ventaja competitiva.

“Muchas veces los componentes que podemos vender a la industria automotriz, aeronáutica, los márgenes son muy pequeños y quizá el volumen es lo que sea atractivo; pero en el producto terminado, el margen de utilidades es mucho más grande, entonces, ya estamos viendo cómo podemos organizar para crear esos consorcios, las ensambladoras”, mencionó.

La asociación identifica entre tres y cuatro proyectos de empresas que están integrando sus competencias para crear productos terminados; hay clientes en Estados Unidos y en Canadá que están expectantes de que se consoliden las alianzas.

Estas compañías, agregó, podrían empezar por colocar sus productos en el escenario nacional y escalar al internacional. También visualizan oportunidades para ingresar al mercado europeo, luego de que hace unas semanas México y la Unión Europea actualizaron el acuerdo de libre comercio.

Proyectan consorcios

La Amiqro identifica tres proyectos que buscan convertirse en consorcios, cada uno suma entre tres, cuatro o cinco empresas.

“Y cada uno aporta un componente, un elemento y, al final, se va a constituir en una nueva empresa. Vamos a ser, también, los motorcitos generadores de nuevas empresas, por esta iniciativa para crear esas ensambladoras que orgullosamente van a ser mexicanas”, explicó.

Aunque la mayoría de los asocios suministra a la industria automotriz, actualmente están encontrando oportunidades en otras ramas: en la industria de productos para el hogar, para el deporte, para el entretenimiento, equipamiento para el comercio, etcétera.

La creación de consorcios, compartió, también es una opción para resistir a la competencia internacional, sumada a la llegada de firmas extranjeras que buscan asociarse con las nacionales e incluso a comprarlas.

“Si bien hoy podemos ser un gran atractivo a nivel mundial, quizá otras empresas globales vienen a negociar fuerte; tenemos que aprender a negociar al nivel, de lo contrario, corremos el peligro de que nos empiecen a quitar mercado, como ya ocurrió en varias ocasiones. Pero creemos que si nos juntamos -que ya lo estamos haciendo en Amiqro, estos famosos consorcios nos están empoderando- estamos incrementando infraestructura, capacidades, mano de obra, estamos haciendo varias líneas de acción al interior de la asociación para desarrollar y mejorar la competitividad de nuestras empresas”, comentó.

Logística internacional, entre los retos

Sin embargo, las empresas locales también visualizan desafíos; uno de ellos es transitar de una logística doméstica a un sistema internacional.

El industrial reconoció que tienen que capacitarse en aranceles, transportación de productos, manejo de contenedores, de volúmenes, etcétera.

La transformación digital es otra área de oportunidad para que optimicen sus procesos e integren inteligencia artificial, “si queremos seguir siendo competitivos”.

Además, los largos plazos de pago siguen siendo un reto para las mipymes industriales que están sujetas a periodos de hasta 90 o 120 días.

Es en este contexto que, dijo, las pequeñas empresas están optando por innovar, por unir capacidades y por explorar nuevas oportunidades de negocios.

La asociación de mipymes industriales integra una comunidad de 300 empresas, la mayoría se dedica a la manufactura, también hay proveedoras de servicios industriales y comercializadoras industriales.

En Querétaro hay 97,696 unidades económicas que emplean a 718,723 personas; de ellas, 92.7% son micro empresas (tienen de 0 a 10 colaboradores), 6.9% son pymes (de 11 a 250 trabajadores) y 0.4% son grandes empresas (más de 250 trabajadores), reportan los Censos Económicos del 2024.

En Querétaro hay 97,696 unidades económicas que emplean a 718,723 personas; de ellas, 92.7% corresponde a micro empresas