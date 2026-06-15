Ven “fracaso” de estrategia en seguridad

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, responsabilizó al gobierno federal y local por el asesinato de Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca.

La ejecución del munícipe afuera de su casa, dijo, “exhibe tanto la omisión del gobierno de Oaxaca encabezado por Salomón Jara, como el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal”.

Mediante comunicado de prensa, aseguró que mientras los grupos criminales fortalecen su presencia en distintas regiones del país, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) “continúa permitiendo que la delincuencia organizada opere con niveles de impunidad nunca antes vistos”.

En opinión del panista, el asesinato de su correligionario “refleja una realidad que se repite en distintas regiones del país: alcaldes, autoridades y ciudadanos enfrentan solos a la delincuencia mientras quienes deberían protegerlos incumplen su responsabilidad’’.

“El asesinato de Joel Bravo Martínez no puede entenderse únicamente como un hecho criminal. Es también consecuencia de la negligencia de los gobiernos de Morena, que han abandonado su responsabilidad de garantizar seguridad a las y los mexicanos. Joel había advertido que temía por su vida, había solicitado protección y había pedido ayuda a las autoridades. La protección nunca llegó”.

Tras condenar a nombre del PAN el “cobarde asesinato’’, Romero Herrera pidió “una investigación inmediata que permita castigar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, así como esclarecer las omisiones de quienes fueron advertidos del riesgo que enfrentaba el edil panista y no actuaron para protegerlo”.

“Joel Bravo había expresado directamente su preocupación por las amenazas que recibía y solicitó apoyo institucional. Sin embargo, las medidas de protección comprometidas nunca se materializaron. Hoy Morena debe explicar por qué se ignoraron las advertencias y por qué se dejó solo a un alcalde que estaba cumpliendo con su deber”, expresó.

Describió al presidente municipal que ejercía su tercer periodo trianual constitucional en el cargo, como quien “no se dejó extorsionar por la delincuencia organizada”.

Por último, insistió en que, en el desempeño del cargo Bravo Martínez “defendió a su comunidad, a las familias de su municipio’’ y, sobre todo, “nunca se doblegó frente a las amenazas del crimen organizado”.