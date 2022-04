Cancún, QR. Luego de darse a conocer la suspensión provisional del Tramo 5 sur del Tren Maya ordenada por un juez federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no han recibido ninguna notificación oficial al respecto y que el proyecto continuará.

“Todavía no hay una notificación oficial. No sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”, destacó durante su conferencia matutina de este martes.

“Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos morales de ninguna índole, porque ¿Cómo ahora les sale la preocupación por el medio ambiente?, ¿Qué, no vieron lo que estaba haciendo Calica? Nada más que como es una empresa estadounidense muy poderosa…”, dijo.

Sobre el amparo que fue otorgado por un juez de Yucatán, el presidente expuso que “vamos a esperar a ver qué es lo que están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente”.

Sin embargo, también respondió que “sí” a la pregunta expresa sobre si el tren continúa, independientemente de que esperarán la resolución final del juez.

Esto mismo se pudo corroborar este mismo martes, en que se difundieron profusamente en redes sociales la continuación del desmonte de selva al poniente de Playa del Carmen.

Cabe mencionar que El Economista, dio a conocer la noche del lunes 18 de abril que el juzgado primero de distrito, con sede en Yucatán, concedió la suspensión provisional de las obras del Tren Maya en el Tramo 5 sur.

El amparo fue promovido por un grupo de buzos espeleólogos, quienes informaron que el lunes pasado se les notificó la decisión del juez de paralizar la ejecución de obras relacionadas con la construcción, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material en el tramo referido.

El Juzgado Primero de Distrito reconoce a través de su fallo que los espeleólogos tienen interés legítimo en el tema y que la medida no contraviene ni el interés ni el orden público. Se reconoce también que el proyecto carece de Manifestación de Impacto Ambiental, según se asegura en un comunicado firmado por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano.

Antecedente inmediato

No es la primera vez que suspenden las obras del Tren Maya. Apenas en marzo de este año el Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión definitiva de la Manifestación de Impacto Ambiental de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya, correspondiente al amparo 89/2021.

Apenas unos días después, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativo en Yucatán aceptó haber dictado dos sentencias contradictorias sobre el mismo asunto, por lo cual dejó sin efecto esa sentencia.

De haber prosperado, los tramos 1, 2 y 3 no sólo se habrían quedado sin autorización de impacto ambiental, sino también sin los permisos de cambio de uso de suelo forestal en 800 hectáreas de selva a lo largo de 635 kilómetros, que atraviesan 25 municipios de Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán.

El recurso fue promovido por residentes de esos cuatro estados, alegando daños al medio ambiente y su derecho a vivir en un entorno saludable.

"La suspensión conlleva el cese de todo trabajo derivado de tal autorización, que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales autóctonas" destaca el fallo.

