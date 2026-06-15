Implementan programa contra suicidio en cárceles

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades de las entidades federativas acordaron fortalecer las acciones de seguridad penitenciaria y reinserción social durante la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario (CNSP), realizada en Zacatecas.

Durante el encuentro, encabezado por el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (PRS), Jacobo Olaf Rodríguez García, se aprobaron el Protocolo para el Voto de las Personas en Prisión Preventiva y el Protocolo para el trámite de la credencial para votar de las personas privadas de la libertad.

Además, se analizaron diversos temas considerados prioritarios para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.

Entre ellos destacó la implementación del programa Código Blanco 100 para la prevención de conductas autolesivas dentro de los centros de reclusión, así como estrategias de apoyo a las entidades federativas mediante capacitación especializada para personal penitenciario a través de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria.

Inihibición a celulares

Las autoridades revisaron además los avances de las verificaciones realizadas a los sistemas de inhibición de señal celular instalados en los centros penitenciarios, así como los mecanismos para reforzar la estrategia nacional de combate a la extorsión desde el interior de las cárceles.

Asimismo, se contemplaron operativos de revisión, diagnósticos institucionales y traslados de personas privadas de la libertad consideradas de alto riesgo para la gobernabilidad penitenciaria.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se formalizó un convenio de colaboración enfocado en promover el interés superior de la niñez y se emitió un pronunciamiento para facilitar los traslados voluntarios de mujeres privadas de la libertad, con el objetivo de fortalecer la protección de sus derechos y mejorar sus condiciones de reinserción social.