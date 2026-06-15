EU iría vs políticos que protejan cárteles

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por su sigla en inglés), aseguró que el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump tiene investigaciones que apuntan a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado y que “va a poner en la mira” a quienes se nieguen a cooperar.

En una entrevista con Jan Jekielek para el programa American Thought Leaders, la llamada “zar antidrogas”, dijo reconocer la cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en acciones contra el narcotráfico, como fue el caso “contra Nemesio Oseguera Cervantes y el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando pudimos actuar contra el Mencho. Lo hicimos mediante nuestro trabajo de inteligencia, pero aprovechando la colaboración de la Guardia Nacional mexicana”.

Sin embargo, Carter aseguró que el gobierno de Estados Unidos continuará investigando y actuando contra personas que faciliten las operaciones de los cárteles, incluidos funcionarios.

“Y, por cierto, haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo en México, apuntando incluso a aquellos dentro del gobierno que se han vendido a los cárteles y que les han facilitado operar; obteniendo órdenes contra ellos y trabajando estrechamente con nuestras contrapartes”, declaró.

Al tiempo que sostuvo que “podemos hacerlo, en primer lugar, porque el gobierno mexicano, como muchos de los gobiernos de nuestro hemisferio, sabe que el presidente Donald Trump cumple lo que dice”.

Y es que recalcó que el presidente Trump, “si él dice: ‘Vamos por ustedes. Si no cooperas con nosotros, los vamos a poner en la mira y se van a arrepentir’; entonces la pregunta es: ¿quieren cooperar? Sí o no”, agregó.

Asimismo, la funcionaria estadounidense indicó que su gobierno busca fortalecer mecanismos que eviten que los grupos criminales acumulen recursos económicos, lo cual ha ocurrido durante décadas haciendo que establezcan redes de influencia mediante amenazas, sobornos y corrupción.

Por ello destacó que uno de sus objetivos es “seguir el dinero y quitarles el dinero”.