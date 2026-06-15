Jalisco busca fortalecer proveeduría automotriz

Guadalajara, Jal. La inminente renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene en alerta al sector automotriz, una de las industrias estratégicas para Jalisco, donde autoridades y empresarios anticipan que las reglas de origen serán uno de los principales puntos de tensión en la mesa de negociación.

Mientras especialistas advierten que Estados Unidos podría buscar elevar los requisitos de contenido regional para la fabricación de vehículos, el gobierno de Jalisco prepara una estrategia enfocada en fortalecer la cadena de suministro local y atraer proveedores clave para reducir riesgos ante posibles cambios regulatorios.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco, comentó en entrevista que la dependencia trabaja en un programa de "exportación indirecta" para integrar a más empresas locales a las cadenas de suministro de las compañías automotrices instaladas en el estado.

Explicó que la estrategia se concentra en dos frentes: desarrollar proveedores locales con potencial para cumplir los estándares de la industria y atraer a empresas que cubran eslabones estratégicos que difícilmente podrían consolidarse en el corto plazo dentro del estado.

En el marco de la Asamblea anual del Clúster Automotriz de Jalisco y la celebración de su noveno aniversario como asociación civil, la titular de Sedeco señaló que las conversaciones con empresas tractoras del sector han reforzado la necesidad de elevar la integración de proveedores locales.

Como parte de esta estrategia, abundó, la dependencia impulsa programas de certificación y digitalización para elevar la competitividad de pequeñas y medianas empresas interesadas en incorporarse a la cadena de suministro automotriz.

Por su parte, Rubén Reséndiz, expresidente y actual consejero del Clúster Automotriz de Jalisco, advirtió que uno de los escenarios más complejos para la industria sería que no se alcanzara una renovación de largo plazo del acuerdo comercial, lo que abriría la puerta a revisiones anuales.

"La industria automotriz siempre trae planes de largo plazo, mínimo a 10 años. Tener revisiones anuales generaría una incertidumbre muy difícil", subrayó.

Reséndiz Pérez destacó que a ello se suma la posibilidad de que Estados Unidos impulse un incremento en el Valor de Contenido Regional (VCR) para la industria automotriz, de 72.5% actual hasta 82 por ciento.

Según Reséndiz, alcanzar ese porcentaje representaría un desafío considerable para toda la cadena productiva de Norteamérica, incluyendo a fabricantes estadounidenses, debido a que la proveeduría regional tardaría años en ajustarse a nuevos requerimientos.

"Se lleva alrededor de tres o cuatro años desarrollarlo hasta lograr que cumpla con todos los requisitos (...) el control de calidad que tiene cada pieza -de 5,000 o 6,000 números de parte-, y cada pieza debe cumplir".