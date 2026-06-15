Netanyahu hizo enojar a Trump

Dubai/Washington. Ya son varios días en los que el presidente Donald Trump ha criticado al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu por el fuego que ha ordenado dirigir hacia suburbios de Beirut, Líbano.

Ayer, el día más esperado por Trump desde el 28 de febrero, fecha en la que inició la guerra en Irán, criticó duramente al político israelí porque por enésima ocasión el acuerdo estuvo a punto de caer.

Con una sarta de improperios, Trump le dijo a Axios que reprendió enérgicamente a Netanyahu por un ataque en la madrugada de ayer por parte de su ejército a Beirut.

“¿Por qué Bibi (Netanyahu) tuvo que hacer un puto ataque?”, declaró Trump. “Yo estaba tan enojado. Se lo hice saber. No tiene ningún puto criterio. Se lo hice saber”.

“El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”, afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Por la mañana, el ejército israelí afirmó que Hezbolá había lanzado tres proyectiles contra localidades del norte de Israel, violando el alto el fuego en el Líbano.

A continuación, Israel disparó contra lo que denominó objetivos de Hezbolá en el barrio de Dahiyeh, en Beirut, en un ataque que, según la defensa civil libanesa, causó la muerte de tres personas.

El negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf había declarado que el ataque de Israel contra los suburbios del sur de Beirut demostraba que Estados Unidos carecía de la voluntad o la capacidad para cumplir sus compromisos.

“Si careces de la voluntad y la capacidad para cumplir tus compromisos, no es posible hablar de continuar por este camino”, escribió Qalibaf en X, en una aparente referencia a las iniciativas de paz.

Al cierre de la edición el Gobierno de Netanyahu no había comentado nada sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.