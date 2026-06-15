Indagan asesinato de alcalde de San Miguel Amatitlán

El pasado sábado, 13 de junio, fue asesinado el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, por un grupo armado cuando salía de su domicilio en esa localidad de la región Mixteca.

Dicho ataque ocurrió apenas un mes después de que el edil, quien gobernaba bajo la coalición PRI-PAN-PRD, solicitara protección a las autoridades estatales tras denunciar amenazas y hechos de inseguridad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició las investigaciones ministeriales y periciales correspondientes para esclarecer el homicidio y desplegó un operativo táctico en la zona para localizar a los responsables. Además, señaló que se reforzó la presencia de cuerpos de seguridad en la región Mixteca.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el asesinato y confirmó el despliegue de un operativo interinstitucional para dar con los agresores.

“He instruido al Gabinete de Seguridad del Estado para brindar todo el respaldo necesario a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en las investigaciones que ya se encuentran en curso”, explicó.

Asimismo, expresó sus más sinceras condolencias y toda su solidaridad a su familia, amistades, colaboradores y al pueblo de San Miguel Amatitlán. “Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida”.

El mandatario afirmó que en la entidad no se permitirá que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de las comunidades de Oaxaca.

Cero impunidad

Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que mantiene coordinación permanente con el gobierno de Oaxaca para apoyar las investigaciones y localizar a los responsables.

Las autoridades federales aseguraron, a través de sus canales de información oficial, que reforzaron el despliegue operativo en la región para fortalecer las tareas de seguridad y garantizar la protección de la población, al tiempo que reiteraron que el crimen no quedará impune.

El asesinato de Bravo Martínez ocurrió apenas unos días después de otro ataque contra una autoridad municipal en Oaxaca. El pasado 11 de junio, el alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa Jiménez, resultó herido por disparos de arma de fuego mientras supervisaba trabajos en una calle del municipio.