Querétaro, Qro. Ante los efectos de la pandemia de Covid-19, 791 empresas han solicitado diferimientos de pagos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), representando a 55,894 colaboradores.

Esta cifra representa diferimientos por 41.9 millones de pesos, expuso la representante de la Dirección General de Infonavit, Diana Félix Andrade, quien detalló que del total de empresas beneficiadas, 748 con pequeñas y medianas empresas que emplea cada una a menos de 250 personas, por lo que el resto son grandes empresas.

El instituto implementó el programa denominado Medidas de protección de fuentes de empleo formal, para las pymes consiste en el diferimientos de dos bimestres en pago de aportaciones de no acreditados; para las grandes empresas representa el diferimiento de un bimestre en pago de aportaciones de no acreditados.

Además, en el estado 7,992 trabajadores han solicitado directamente ser beneficiarios de las medidas emergentes que implementa el Infonavit.

Del total de solicitantes, al 30 de junio, 2,542 accedió al seguro de desempleo, 2,756 a la prórroga de pago sin intereses y 2,694 la combinación de seguro de desempleo y prórroga sin intereses.

El seguro de desempleo consiste en que el Infonavit cubrirá el pago del crédito hasta por tres meses sin ningún cargo; la prórroga sin intereses hasta por seis meses refiere a que durante tres meses el crédito no genera interés y mantiene saldo congelado.

En cuanto a apoyos por paro técnico, en el estado hubo 2,367 beneficiados con reducciones en sus pagos, debido a que si una empresa entra en paro técnico y el salario base disminuye, el trabajador puede aplicar una reducción de 1 a 50% en sus pagos mensuales.

“En cuanto a las medidas de protección a fuentes de empleo formal, también se prorroga para empresas grandes, podrán considerar la prórroga del tercero o cuarto bimestre; en caso de las pymes, podrán solicitar dos bimestres más, a más tardar el 31 de agosto”, agregó.

La pandemia, expuso, no ha mermado la colocación de créditos a través de Infonavit, debido a que se han formalizado 4,862 acciones de créditos a junio, número semejante al del mismo periodo de 2019.

“Mayo y junio fueron los meses donde mayor número de operaciones se formalizaron: en mayo 900 y en junio casi 1,000; no hemos sentido que haya decaído la intención de crédito, naturalmente hubo una lentitud porque no estamos atendiendo gente, todo se realiza vía digital y eso atenta un poco, pero no hay una caída, contra 2019 prácticamente es igual”, declaró.