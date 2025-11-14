Vista Energy invertirá más de 4,500 mdd en Vaca Muerta

La petrolera Vista Energy, la segunda mayor operadora de hidrocarburos no convencionales en Argentina, dijo que invertirá más de 4,500 millones de dólares para impulsar su producción un 60% en la formación Vaca Muerta, en el sur del país. En un comunicado la petrolera dijo que busca alcanzar una producción de 180,000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) en 2028 y que la visión de la compañía para 2030 se centra en llegar a una producción de 200,000 boe/d.

"Estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento que llevará a Vista a una escala superior, apoyados en todo lo que construimos hasta ahora", dijo Miguel Galuccio, fundador y director ejecutivo de Vista Energy.

Las proyecciones del plan estratégico de la petrolera estima que entre 2026-2028 la empresa prevé generar un flujo de caja libre de unos 1,500 millones de dólares por año (considerando un escenario de precio Brent de US$ 65/ US$ 70 dólares por barril).

"Este nivel de generación de caja permitirá sostener el crecimiento, fortalecer la estructura financiera y mantener la capacidad de inversión de largo plazo", dijo en un comunicado.