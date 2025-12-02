Viasat y Compax lanzan servicio de banda ancha LTE para el hogar y móvil por satélite en México

Viasat y Compax anunciaron el despliegue en México de un servicio de banda ancha LTE para el hogar y móvil vía satélite.

La colaboración marca un hito en la expansión de conectividad confiable y de alta velocidad hacia zonas rurales, al combinar la infraestructura satelital de Viasat con la experiencia de Compax en ofrecer soluciones de software de alto nivel para la industria de telecomunicaciones.

Compax, seleccionada como proveedor tecnológico para este proyecto, entregó su portafolio integral de BSS/OSS, construido alrededor de su plataforma MVNO (antes i-new), para habilitar la integración fluida entre banda ancha satelital y servicios LTE.

La solución abarca la gestión integral de servicios, incluyendo cobro, gestión de clientes y productos, y operaciones de red, todo dentro de un entorno nativo en la nube. Compax también proporciona servicios administrados, garantizando operaciones estables de la plataforma y soporte continuo al negocio, así como la provisión permanente de servicios de banda ancha residencial y móvil.

La implementación ofrece acceso a banda ancha escalable y flexible para comunidades donde las redes terrestres tradicionales tenían un alcance limitado.

Al unir las capacidades satelitales de Viasat con la plataforma de habilitación digital de Compax, la iniciativa mejora significativamente la cobertura y la calidad del servicio, al mismo tiempo que reduce el tiempo de llegada al mercado para la próxima generación de conectividad.

“A través de nuestras capacidades BSS/OSS, combinadas con la plataforma i-new, entregamos un modelo de servicio que demuestra que el satélite y LTE pueden complementarse de manera perfecta. Este lanzamiento exitoso demuestra cómo la tecnología puede impactar a las comunidades al cerrar la brecha digital”, dijo Edison Díaz, director General de Compax.

“Esta iniciativa representa un paso importante en nuestra misión de ampliar la conectividad en México y conectar a quienes aún no están conectados. Al colaborar con Compax Digital, podemos fortalecer aún más nuestro servicio de banda ancha satelital, con un enfoque sólido en ofrecer una experiencia excepcional al cliente”, acompañó Héctor Rivero, director general de Viasat México.

(Con información de Nicolás Lucas)