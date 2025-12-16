El gol de Lizbeth Ovalle es The Best 2025

Lizbeth hizo magia. El gol de ‘escorpión' que marcó con Tigres y que luego fue bautizado como el ‘camaroncín’ tiene ahora el sello de oro de la FIFA. La anotación fue elegida entre otras 10 dentro del periodo del 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Entre otros goles están el de Mariona Caldentey, la propia Marta, Jordyn Bugg, Ashley Cheatley, Kyra Cooney- Cross, Jon Ryong-jong, Vivianne Miedema, Kishi Núñez, Ally Sentnor y Khadija Shaw.

La “Maga” a los 26 años juega actualmente con el Orlando Pride de la NWSL y su fichaje alcanzó una cifra récord de 1.5 millones de dólares.

El gol de Ovalle se dio tras un pase de Jenni Hermoso, que mandó hacia el ángulo superior izquierdo, donde la mexicana remató de 'escorpión'.

Marta, la delantera quien ganó la primera edición del premio que lleva su nombre, compartió en redes sociales que asistió al gimnasio con su jersey negro de la Selección Mexicana, con el dorsal de Ovalle.

"No estaba consciente (de que eran los premios The Best) y vine con el jersey de Jacky, que acaba de ganar el Premio Marta. Así que Jacky, felicidades, lo mereces. Estoy contigo", escribió con una foto con el jersey del Tri con el número 11.

Marta y Ovalle son ahora compañeras de equipo en el club estadounidense desde agosto de este año.

Cuando Jacky marcó el gol en la Jornada 10 del Clausura 2025, dijo:

“Solo intenté golpear el balón para dar un centro, quien sabe cómo lo hice”.

Ovalle también ha sido seleccionada nacional. Jugó su primer Mundial Sub-17 en el 2016 en Jordania, un año después, llegó a Tigres UANL, donde ganó seis títulos de liga y tres trofeos ‘Campeona de Campeonas’. Con la selección mayor ha jugado 81 partidos y anotado 20 goles y fue parte de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023. También fue campeona en la Copa Oro 2024, tras la victoria 2-0 sobre Estados Unidos. En el 2018 ganó el Campeonato Sub-20 de Concacaf y anotó el gol del torneo en el Mundial Sub-20 de Francia.

