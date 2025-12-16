Cartografía de un universo contemporáneo en Miami Art Week

Miami Art Week 2025 se presentó como un verdadero ecosistema expansivo de arte, diseño y cultura, donde se fusionó historia, espiritualidad, tecnología y mercado en una coreografía ecléctica y un poco contradictoria atascada de curiosidad. Aunque la semana transcurrió del 1 al 7 de diciembre, yo estuve solo un día, y en ese recorrido la ciudad se transformó ante mí en un organismo vivo: partes museo, partes feria, partes carnaval global.

Art Basel Miami Beach 2025 — La constelación central

Art Basel siguió siendo el astro rey. Más allá del bullicio y las cifras millonarias que dominaron los titulares —como la venta récord del Warhol "Muhammad Ali" por 18 millones de dólares o el mini-Kahlo valuado en 15 millones de dólares— lo que realmente definió esta edición fue la dialéctica entre lo monumental y lo íntimo.

Instalaciones e iniciativas destacadas que vi:

Es Devlin, Library of Us — una biblioteca giratoria en Faena Beach que literalmente convertía los libros en paisaje, un teatro del conocimiento colectivo que dialogaba con la playa como frontera entre lo público y lo sublime.

Meridians, plataforma curada por Yasmil Raymond — proyectos que borraban las fronteras entre escultura, memoria y relato personal, como la conmovedora pieza de Anne Samat, una familia en duelo transfigurada en arte.

Pilar Zeta en The Shelborne — una presencia monumental en la playa que invitaba a reconsiderar la percepción desde la luz y el reflejo.

Artistas que brillaron en Basel:

Do Ho Suh — su praxis entre lo íntimo y lo monumental continuó interrogando la identidad y el espacio.

Rashid Johnson — con obras que mezclaban abstracción y narrativa cultural.

Sam Gilliam — su épica presencia en Pace remarcó la importancia de la pintura expandida.

Además, Latinoamérica y el Caribe tuvieron un protagonismo renovado con mujeres modernistas —Feliza Bursztyn, Tecla Tofano, Emma Reyes— y voces intergeneracionales que reescribieron la historia de la región desde un presente global.

NADA, Untitled y la experiencia emergente

Al otro lado del sistema solar artístico estuvieron NADA y la Untitled Art Fair, demostrando que el pulso cultural ya no latía solo en las supergalerías.

En NADA y Young Arts vi una constelación fresca:

Adrien Vescovi — lienzos de cama teñidos y bordados que funcionaban como textiles conversacionales.

Julia Felsenthal — acuarelas de agua que parecían reflexiones líquidas.

Sam Moyer — granito y escala monumental resignificando materia y silencio.

Joseph Hart, Brian DeGraw, Anne Wehrley Bjork — voces que integraron composición, textura y ritmo visual.

En Untitled Art Fair surgieron figuras que desafiaban la neutralidad visual:

Alexandra Tarvier — instalaciones que fundían oscuridad con luz vibrante.

Nicole Cherubini — obra utilitaria que cuestionaba dónde empieza el arte y dónde termina la vida funcional.

Meghann Riepenhoff — cianotipos como mapas poéticos de la luz capturada.

The Ant Project— plataforma mexicana liderada por la historiadora de arte Guadalupe García, quien presentó la muestra This Was The Future, resultado del trabajo conjunto entre Marcos Castro (Ciudad de México) y Yanira López (La Habana).

Untitled registró récord de asistencia y ventas, consolidándose como un polo donde el mercado se encontró con grandes ideas.

Art Miami, Design Miami y Satélites

Art Miami mantuvo su plataforma tradicional, mientras que Design Miami celebró su 20ª edición mezclando disciplina, funcionalidad y narrativas culturales.

En diseño observé:

Erik Speer — curaduría espacial que desafiaba la lógica del objeto.

SCAD / Sarah Fonsi — lámparas que funcionaban como esculturas de luz y forma.—— SCAD Museum en Savannah Georgia, uno de mis museos favoritos en EEUU

De Fleur Santorini Design — traducciones del Mediterráneo en mobiliario conceptual.

Foco Latinoamérica / México

La presencia latinoamericana no fue solo cuantitativa, fue ideológica.

Lucía Vidales, con su extensa composición Viendo el Monte Calvario, reabrió el diálogo con Siqueiros desde una generación crítica, descreída de dogmas pero fascinada por la historia con galería Proxyco

Gabriel Rico entrelazó lo orgánico y lo simbólico, rastreando conexiones humanas con materia y memoria con Galería Perrotin

Néstor Jiménez de Proyectos Monclova presentó 2 piezas de la serie relacionada con el mura Resplandeciente Sol de Canícula próximo a exhibirse en el Erarta Museum de Rusia

Darío Ortiz con Duque Arango Gallery de Colombia en Art Miami presentó dos preciosos retratos de mujeres étnicas

Y el Premio Cecilia Vicuña —eco de resistencia poética— reafirmó que en esta Art Week el arte no fue solo mercancía, sino pensamiento, profundidad, humanidad y visibilidad.

Innovación digital y Pop culture

En Zero10, lo digital tuvo una voz potente: Beeple regresó con su serie Regular Animals, una reinterpretación pop y generativa que arrastraba al espectador hacia un futuro híbrido- me atreví a decir que fueron las piezas más polémicas de todo Miami Art Week. Por otro lado, artistas como Alec Egan, Justin Favela, Lily Stockman, Widline Cadet, entre otros, demostraron que la escena global era heterogénea en medios y énfasis temático.

El arte como mapa para la complejidad

Miami Art Week 2025 no fue solo una feria; fue una constelación en expansión donde convergieron lo histórico y lo emergente, lo analógico y lo digital, lo local y lo global. Cada artista orbitó como un astro con su propio campo gravitacional —desde las políticas culturales hasta las instalaciones que desdibujaron la frontera entre obra y experiencia.

Fue un recordatorio de que la escena contemporánea no vive de nombres, sino de preguntas: ¿qué queremos ver? ¿cómo queremos sentir? ¿qué significa ser público en una ciudad convertida en espectáculo?

Mi favorito

Library of Us, presentada por la artista británica Es Devlin durante Miami Art Week 2025, es una instalación monumental que reimagina la biblioteca como un espacio vivo, sensorial y colectivo frente al mar. La obra consiste en una enorme estantería triangular de más de 15 metros, construida con alrededor de 2,500 libros que han marcado la vida y la práctica creativa de la artista. La estructura gira lentamente sobre una piscina de agua poco profunda, creando un efecto hipnótico de reflejos entre luz, paisaje y texto.

Alrededor, una mesa de lectura circular invita a los visitantes a sentarse, hojear los libros e interactuar entre sí. La experiencia se completa con una pantalla LED que proyecta fragmentos literarios y con la voz de Devlin leyendo esos textos, transformando la lectura en un acto audiovisual y meditativo.

Al finalizar la instalación, los libros serán donados a escuelas y bibliotecas de Miami, extendiendo su impacto más allá de la feria. En conjunto, la obra convierte la idea de una biblioteca en un espacio activo de encuentro, memoria y diálogo humano.

Por qué fue mi favorita

Library of Us me tocó profundamente porque convierte algo tan íntimo como la lectura en un acto colectivo. No sólo es visualmente poderosa—esa estructura girando como un faro de conocimiento sobre el agua—sino que propone una biblioteca que respira, que se mueve, que convoca. Me fascinó cómo Devlin transforma los libros en un puente visible entre personas desconocidas: te sientas, lees, escuchas una voz y, sin darte cuenta, estás compartiendo un momento con alguien más.

La obra combina monumentalidad con vulnerabilidad, silencio con convivencia, y convierte la memoria escrita en un espacio común.

Fue mi favorita porque logra lo que una feria de arte rara vez ofrece: un lugar para detenerse, reflexionar y sentirse parte de algo mayor que uno mismo. Es una pieza que no solo se observa, se habita y conecta con todo y todos.