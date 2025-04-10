Buen Fin 2025: 4 de cada 10 mexicanos compró exclusivamente en línea

El e-commerce tuvo un crecimiento durante el Buen Fin 2025, debido a que el 40% de los usuarios compró únicamente en línea; seguido del 40% que tuvo una experiencia omnicanal y 20% que compró únicamente en tiendas físicas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Asimismo, en las ventas online se generaron 45.9 mil millones de pesos, el cual tuvo un incremento de 31 puntos porcentuales, comparado con el año pasado.

Durante la presentación del Reporte de resultados de El Buen Fin 2025, realizado por la AMVO, el canal digital generó el 21% de las ventas totales durante la campaña.

Recordemos que hace 15 años se generó esta campaña, Era un contexto físico, completamente análogo y conforme hemos ido avanzando en esta campaña, se ha tomado una relevancia en el esquema digital", Daniela Orozco, directora de estudios de mercado e inteligencia de negocios de la AMVO.

En tanto, las categorías más compradas durante el Buen Fin, en el canal online, fueron electrónica, moda y belleza y cuidado personal.

Top 3 factores de éxito durante el Buen Fin

Durante la campaña se ofrecieron 69,000 productos con descuento, de los cuales, los internautas visitaron 1,686 páginas de comercio electrónico.

“Estamos hablando de un impacto muy fuerte de fluctuación del tráfico total que sucede a nivel México, en el que creció el tráfico a nivel nacional en 56% y si lo comparamos con el año anterior, fue 24% del crecimiento. Estamos hablando del crecimiento a doble dígito. No solamente a nivel tráfico, lo vemos en el impacto que tienen las ventas digitales”, señala Daniela Orozco.

Mientras que, el top tres de factores de éxito durante la campaña fueron

Descuentos y promociones atractivas.

Surtido amplio y disponibilidad de inventario.

Estrategia omnicanal coordinada.

En este sentido, las empresas están apostando por ofrecer experiencias al cliente más satisfactorias para mantenerse competitivas en el mercado, debido a que se observó que optimizaron sus estrategias de logística, manejo de inventarios y la transparencia sobre los tiempos.