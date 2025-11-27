Venezuela revoca concesión a seis aerolíneas extranjeras

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó que revocó la concesión para operar en el país a seis aerolíneas del mundo, entre ellas la española Iberia, la portuguesa TAP, la turca Turkish Airlines, la brasilera Gol, la colombiana Avianca y a Latam Airlines Colombia.

La decisión se dio luego de que las compañías no reanudaron los vuelos a la nación caribeña en un plazo de 48 horas, tal y como había requerido la autoridad venezolana. Y es que el pasado viernes, Estados Unidos había advertido sobre riesgos de seguridad y una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el territorio, en medio de la escala de tensiones entre Caracas y Washington.

De hecho, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos había emitido la alerta sobre el "deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores" y señaló que las amenazas podrían representar riesgos para las aeronaves a cualquier altitud. Sin embargo, la medida de suspender las operaciones fue considerada por el INAC como una decisión de las empresas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos".

La reacción de las aerolíneas

En este contexto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) emitió una declaración en la que urge a las autoridades venezolanas a reconsiderar la medida en contra de las aerolíneas que, según dijo el gremio, respondieron con la suspensión de vuelos tomando en consideración "la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado".

También señaló que las firmas están dispuestas "a restablecer el servicio de manera segura y eficiente tan pronto como las condiciones lo permitan", para lo que es necesario trabajar "en conjunto para encontrar soluciones que aseguren la seguridad aérea y, al mismo tiempo, preserven la conectividad de Venezuela con el resto del mundo".

Horas antes, Avianca —controlada por el Grupo Abra, también dueño de la brasileña Gol— emitió un comunicado lamentando la decisión del INAC y asegurando que "los ajustes hechos en la operación se dan a raíz de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y a las recomendaciones de la autoridad aeronáutica colombiana de priorizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones".

"En este sentido, la aerolínea hace un llamado urgente a las autoridades de aviación para que clarifiquen oportunamente las recomendaciones y condiciones comunicadas", agregó. Por el momento, la compañía dijo que "reprogramará sus vuelos entre Bogotá y Caracas del día 27 de noviembre para el próximo viernes 5 de diciembre y ofrecerá a los clientes con reservas confirmadas alternativas para modificar sus itinerarios sin costo alguno". Iberia, en tanto, afirmó que deseaba reanudar sus vuelos a Venezuela tan pronto como se cumplieran todas las condiciones de seguridad.

Air Europa y Plus Ultra suspendieron sus vuelos, pero sus permisos no les fueron revocados. En Venezuela aún mantienen sus operaciones las aerolíneas internacionales Copa y Wingo así como las líneas nacionales que vuelan hacia Colombia, Panamá y Curazao.