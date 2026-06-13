Venezuela e IMPSA firman acuerdo para desarrollar proyecto hidroeléctrico clave Tocoma

Venezuela y la empresa energética ⁠IMPSA firmaron un acuerdo para completar el desarrollo del importante proyecto hidroeléctrico Tocoma en la región sur ⁠del país, informó el ⁠sábado el gobierno.

IMPSA, propiedad del Industrial Acquisitions Fund con sede en Estados Unidos, dijo esta semana a Reuters que había avanzado en la renegociación de un contrato para desarrollar y rehabilitar dos proyectos hidroeléctricos clave en Venezuela, afirmando que podría añadir hasta 672 megavatios de capacidad de generación a partir de los próximos meses.

Tocoma pretende sumar más de 2,000 megavatios de capacidad en 10 unidades de generación, según IMPSA, y se espera que las dos primeras fases duren entre 14 y 19 meses, según indicó.

La vicepresidencia de Venezuela dijo el sábado en su cuenta de Telegram que el acuerdo permitirá agregar 2,640 megavatios de energía la red eléctrica ⁠del país petrolero.

Los venezolanos de ⁠todo el país ⁠experimentan regularmente problemas con los servicios públicos, especialmente con la electricidad, ⁠y algunas zonas del este y oeste del país han sufrido últimamente horas de cortes de luz diarios.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado que resolver los recortes de energía es una prioridad, pero las empresas extranjeras han dudado en ⁠unirse a las propuestas de reparación por dudas sobre cómo se les pagaría.