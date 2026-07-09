Lorenzo Salgado, entre el sueño americano y una bala

Houston. El último día en la vida del mexicano Lorenzo Salgado comenzó como la mayoría de los últimos 35 años que pasaron viviendo en Estados Unidos: despertó temprano, se aseó, besó a su esposa, acarició a su perro y salió al trabajo. Minutos después, un agente de inmigración le disparó.

Lorenzo se vistió, tomó el almuerzo y el café que le había preparado su esposa y se despidió. Se puso un sombrero y a las 05:50 salió en su camioneta a recoger a los operarios con los que trabajaba.

“A las 6:55, sin que ninguno de nosotros lo supiera, mi papá había recibido un disparo dentro de su camioneta por parte de un miembro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se encontraba con otros agentes en autos sin distintivos”, describió su hijo Ronaldo Salgado.

Lorenzo Salgado no tenía permiso de residencia en Estados Unidos, pero “después de 35 años de habernos dado el sueño americano, él empezó el suyo y solicitó un permiso de trabajo. Estaba cerca de obtener su estatus legal". Por ello, no habría huido del ICE.

“Mi padre fue seguido por dos carros sin logos. Si mi padre hubiera visto un emblema de ICE o el emblema de cualquier agencia del orden público, mi padre se hubiera detenido (...) Manejó rápido porque pensó que le robarían sus herramientas de trabajo porque con eso se ganaba la vida”, consideró.

La presidenta Claudia Sheinabum aseguró que su Gobienro tomará “medidas jurídicas más importantes” respecto al caso.