Donald Trump pasa de la furia al “amor” con la OTAN

Ankara. El presidente estadounidense Donald Trump ofreció a los aliados de la OTAN un inesperado y cálido abrazo ayer 08 de julio, al concluir una cumbre clave, después de haber arremetido contra los socios europeos reprochándoles la falta de ayuda en la guerra contra Irán.

Fue un giro abrupto en cuestión de pocas horas.

“Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad”, declaró Trump a los periodistas tras la reunión a puerta cerrada de 32 jefes de Estado en la cumbre de la OTAN en la capital turca, Ankara.

Trump les aseguró que quería que EU permaneciera en la alianza militar: “Queremos seguir con ustedes”, según contó una fuente presente en la sesión.

Pero Trump había empezado la jornada repartiendo ataques contra la soberanía danesa de Groenlandia, el gasto militar español y la falta de ayuda de sus socios en la guerra contra Irán.

“No estoy contento con la OTAN por lo que hicieron con Groenlandia, y no estoy contento con la OTAN porque no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos”, aseguró.

Ladra más de lo que muerde

Sin embargo, una vez que Trump se reunió cara a cara con los dirigentes, su tono cambió notablemente, según la fuente que asistió a las conversaciones.

“Hay un fuerte contraste entre lo que Trump dice en público y lo que realmente dice en privado”, declaró.

Trump había calificado a España de "causa perdida", y con la que, según él, Estados Unidos "cesará todo intercambio comercial", al acusar de nuevo a Madrid de no contribuir a los gastos de defensa de la OTAN.

Los esfuerzos para detener la guerra en Ucrania también volvieron a estar sobre la mesa, con Trump comprometiéndose a dar a Kyiv "el derecho a fabricar" misiles de defensa antiaérea Patriot durante una reunión con Volodimir Zelenski al margen de la cumbre.