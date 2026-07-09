Redefinición del mercado de consolas de gaming

El mercado mexicano de videojuegos continúa consolidándose como uno de los más relevantes de América Latina. Al cierre de 2025, el mercado en México registró 73.8 millones de videojugadores y se estima que supere los 75 millones en 2026, impulsado por la creciente digitalización del entretenimiento y una base de consumidores cada vez más amplia. Efectivamente #JugarNoEsCosaDeNiños.

Consolas: motor del mercado. Si bien el reporte de wwwtheciu.com contabiliza que tan sólo 16.6 millones de gamers utilizan consolas fijas (22.5% del total de videojugadores: https://goo.su/51ccI), su crecimiento anual de 7.8% evidencia que este segmento continúa expandiendo su presencia en ese segmento.

Los ingresos asociados al mercado de consolas alcanzan $33,644 millones de pesos (79.4% del valor total del mercado de videojuegos en México). Este segmento genera cerca de ocho de cada diez pesos de los ingresos del mercado de videojuegos, por lo que cualquier ajuste en los precios del hardware tiene la capacidad de influir en el comportamiento de consumidores, distribuidores y fabricantes.

Renovación tecnológica parsimoniosa. Actualmente, únicamente tres de cada diez consolas utilizadas en México corresponden a la generación más reciente. La mayoría de los jugadores continúa utilizando consolas lanzadas hace varios años, señal de que los ciclos de reemplazo ya venían prolongándose antes de los nuevos incrementos de precio.

Este comportamiento también comienza a reflejarse en las decisiones de compra. Mientras que una parte importante de los consumidores mantiene el interés por adquirir una consola, el ritmo de renovación luce cada vez más moderado frente al aumento del costo de acceso al ecosistema gaming.

El gasto promedio asociado a una consola alcanzó $7,925 pesos en 2025, monto superior en 12.8% respecto a los $7,024 pesos registrados un año antes, reflejando un incremento sostenido en el costo de acceso al ecosistema gaming.

En un mercado altamente sensible al precio como el mexicano, este encarecimiento representa una barrera adicional para quienes buscan actualizar su consola o adquirir una por primera vez.

Encarecimiento ¿por qué? Los fabricantes atribuyen estos ajustes a un entorno de mayores costos de producción, inflación persistente, fluctuaciones cambiarias y encarecimiento de la manufactura y de la logística global. A diferencia de generaciones anteriores cuando las economías de escala permitían reducir gradualmente el precio del hardware, el escenario económico actual limita esa posibilidad. Si bien los anuncios fueron realizados inicialmente para otros mercados, históricamente estos movimientos terminan reflejándose, total o parcialmente, en México a través de distribuidores e importadores. Esto anticipa un entorno en el que adquirir una consola nueva requerirá un mayor desembolso para los consumidores nacionales.

El precio redefine la forma de jugar. En México, donde el precio continúa siendo uno de los principales factores de decisión de compra, el impacto podría sentirse con mayor intensidad.

La elevada participación de Xbox en el mercado nacional, precisamente la marca que aplicó los mayores incrementos refuerza la expectativa de que los consumidores prolonguen la vida útil de sus equipos antes de dar el salto hacia una nueva generación.

Más que provocar una desaceleración del mercado, el nuevo entorno de precios apunta hacia una transformación en los patrones de consumo. El mercado de segunda mano podría ganar relevancia, mientras que la convivencia entre distintas generaciones de consolas se volverá cada vez más común, conforme los jugadores busquen maximizar la vida útil de sus dispositivos.

Un mercado que no dejará de crecer. La demanda por videojuegos continúa expandiéndose y las consolas mantendrán un papel central dentro de la industria.

Sin embargo, el principal reto para fabricantes y distribuidores será conservar el equilibrio entre innovación y accesibilidad.

La evolución reciente del mercado sugiere que la próxima generación de consolas podría definirse menos por los avances tecnológicos y más por una pregunta fundamental para millones de consumidores: ¿cuánto estarán dispuestos a pagar los jugadores para seguir jugando?