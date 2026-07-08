Dictadora interina reclama oro

Caracas. La dictadora interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al rey Carlos III que sea "liberado" el oro de las reservas internacionales de este país que se encuentra "retenido" en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por el doble terremoto de hace dos semanas en el que murieron al menos 3,811 personas.

En el Banco de Inglaterra hay depositados lingotes de oro de Venezuela, valorados en 1,900 millones de dólares, cuyo control la justicia británica rechazó ceder al entonces gobierno de Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo.

"He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo" del 24 de junio, declaró Rodríguez ayer.

El canciller del régimen Yván Gil había pedido más temprano que se liberen los recursos de Venezuela "bloqueados" en el extranjero.

Rodríguez refirió también que conversó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para insistir en obtener recursos de ese ente.

Venezuela tiene en el Fondo 3,568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5,100 millones de dólares, aproximadamente, los cuales fueron bloqueados por el no reconocimiento del FMI a Maduro como presidente.