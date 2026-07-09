Pasivos del 2024 persiguen a Pemex; revive crisis de pagos

La deuda que Petróleos Mexicanos (Pemex) sostiene con sus proveedores ha vuelto a una situación de crisis, ya que acumula al menos unos 15,000 millones de dólares si se suma lo que va del 2026 con el pasivo que se dejó del 2024 luego de que dicho año no formó parte del esquema de factoraje emergente de Banobras para liquidar el saldo del año pasado.

Rafael Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac) detalló a El Economista que sólo a sus 50 agremiados que representan el 15% de lo que factura Pemex se le adeudan ya 1,553 millones de dólares sólo del 2024, por lo que a la industria nacional se le deben mínimo 9,000 millones de dólares de ese año, pero al pasivo sigue creciendo.

“Necesitamos que nos paguen porque ellos ya han tenido el dinero: tuvieron el barril a más de 100 dólares y lo utilizaron en otros gastos, dejando al último a quienes les prestan servicios para que puedan seguir operando”, explicó Espino de la Peña.

El representante pidió que por lo menos exista interlocución con el gobierno con un esquema claro que dé certidumbre a los grandes proveedores, porque entre sus agremiados hay empresas prestadoras de servicios como Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Baker Hughes que cotizan en mercados de deuda y su calificación crediticia está en juego.

Conforme a normas financieras internacionales, los reportes de adeudos se consideran como como pagos inciertos, explicó, lo que lleva a un proceso en que es necesario reflejar en las notas de sus estados financieros los cobros no efectuados, afectando a la baja tanto la calificación de la empresa que no paga como de la que no concluye el cobro de sus servicios, dijo.

“No le han puesto solución a la proveeduría, no hay no hay un método sistemático de pago, no hay certidumbre, no se nos informa qué criterios se siguen para pagar”, recalcó el empresario, “hay muchos pequeños y medianos contratistas a los que no permitieron entrar al factoraje en 2025 y han sido ignorados, se ha afectado mucho la cadena de valor. Ahí hubo zonas enteras, los estados petroleros con grandes afectaciones en nuestras economías locales. Y lo que pedimos, pues, es que nos digan a qué atenernos”.

En entidades como Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, el número de empleos directos e indirectos perdidos por esta crisis asciende a casi 50,000, calculó.

Fundada en el 2008, la Amespac reúne a las grandes prestadoras de servicios petroleros en México, tales como Emerson y Cotemar, además de las firmas ya mencionadas. A partir de que estalló la crisis de impagos por el cambio de gobierno en la administración de Claudia Sheinbaum, la agrupación cobró notoriedad luego de que se acumuló un pasivo de más de 10,500 millones de dólares por parte de Pemex. Al cierre de marzo, la petrolera reportó un adeudo total con sus proveedores de 375,121 millones de pesos.