México, ¿fuerte y resiliente?

En medio de uno de los capítulos de mayor incertidumbre sobre el futuro de México, por la debilidad del crecimiento económico y el nerviosismo por la revisión del T-MEC, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca generar confianza y optimismo. Trata de permear el mensaje de que la economía mexicana está fuerte y que la relación con EU, a pesar de los aranceles que nos aplica, es la de un trato preferencial, a reserva de mejorarlo.

En su respectivo ámbito, los secretarios de Hacienda, Édgar Amador Zamora y Economía, Marcelo Ebrard, expusieron los datos sobre los que fundamentan su perspectiva positiva. Zamora destacó 10 puntos que reflejan la fortaleza de la economía mexicana. Afirmó que los indicadores económicos muestran un panorama más favorable para el país, por el desempeño de la inversión extranjera, las exportaciones, el empleo, el consumo, la inversión y la inflación.

Y Ebrard en un informe sobre el status del T-MEC, reveló las seis prioridades del gobierno mexicano para su revisión, tras destacar que en los últimos 12 meses el país exportó más de 550 mil millones de dólares hacia Estados Unidos y se consolidó como su principal socio comercial.

Además de que México exportó hacia Estados Unidos con una tasa arancelaria promedio de 3.6%, una de las más bajas entre los principales 14 países exportadores a ese mercado, mientras que aproximadamente 85% de sus productos mantiene acceso libre de arancel frente a competidores que enfrentan tarifas de entre 10% y 25%.

Diez datos positivos

La economía mexicana está fuerte, asegura el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora. El titular de las finanzas públicas ha sido y sigue siendo persistente en su optimismo, respecto del comportamiento económico nacional. Salió a emitir este mensaje, durante la conferencia mañanera de la Presidenta, Claudia Sheinbaum y justo cuando los pronósticos de crecimiento del PIB de México para el cierre de 2026 se han revisado consistentemente a la baja en los últimos 3 meses y el más reciente el del Fondo Monetario Internacional (FMI), que lo redujo de 1.6% a 1.2%. Amador contextualizó la revisión a la baja del crecimiento de México por el FMI.

Destacó que la hizo como parte de una revisión de las estimaciones a las economías globales, resultante del choque en el mercado de energía por los eventos en el Golfo Pérsico; no fue una revisión exclusiva a la economía mexicana

El secretario de Hacienda aseguró que México tendrá un buen desempeño en el año, pese a la incertidumbre del entorno comercial y que la economía nacional ha mostrado una solidez y una resistencia bastante peculiares.

¿Con qué datos sustenta su optimismo?.

1.- México está entre los 10 países del mundo que más Inversiones Extranjeras Directas capta; con 41 mil millones de dólares; 2.- México encabeza la lista de los países han tenido recuperación histórica en salario mínimo; 3.- la segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE; 4.- comercio bilateral México-EU, histórico, por 839 mil millones de dólares; 5.- México exporta al mundo, 723 mil millones de dólares; 6.- la inversión creció 5.9% anual; 7.- el consumo sigue recuperándose; 8.- la actividad económica mantiene tendencia creciente, 2.1% acumulado en el año; 9.- actividad industrial en su mayor nivel desde 2024; 10.- inflación en su menor nivel en ocho meses: 3.6%.

T-MEC, lo que viene

Ebrard en su informe asegura que la agenda bilateral México-Estados Unidos se estructura en torno a seis prioridades mexicanas: 1) Protocolo de no aplicación de medidas unilaterales; 2) Resolución de aranceles en acero; 3) Preservación de la competitividad automotriz; 4) Marcos de seguridad económica; 5) Atención de temas bilaterales pendientes; y 6) Acciones para elevar los niveles de certidumbre para la inversión. Esta agenda, explica, busca consolidar las ventajas comerciales de México en el nuevo orden comercial global.

México se concentrará en generar señales de certidumbre a la inversión, exigiendo a Estados Unidos la eliminación de aranceles entre los países miembros, especialmente en los sectores de acero, aluminio y automotriz, buscando en su lugar fortalecer la competitividad regional.

Además de los sectores mencionados, se concentrará en promover inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica.

México buscará incrementar la capacidad productiva de América del Norte, reducir dependencias externas en insumos críticos y componentes asociados a cadenas de alto valor y asegurar una ventaja competitiva frente al resto del mundo. Amador y Ebrard son los dos brazos más ortodoxos y pragmáticos del actual gobierno.

Los dos tienen desafíos muy complejos. Amador en lo interno. Ebrard en lo externo. De los dos depende que la economía mexicana supere la atonía e inicie un ciclo de crecimiento alto y sostenido. La pieza central, la que no le toca a ninguno de ellos y está pendiente, es la que tiene que ver con la certidumbre jurídica, el Estado de Derecho, y el marco institucional que de seguridad y confianza a la inversión privada. Por lo pronto se observan cambios que denotan una mayor apertura a las inversiones privadas nacionales e internacionales. Hace falta una mayor profundización y celeridad en ese sentido. Veremos.

Atisbos

Corona renovó por cuatro años más su acuerdo con la Selección Nacional, ahora bajo la dirección técnica de Rafa Márquez. Grupo Modelo y Corona han acompañado a la Selección Nacional de México por más de 20 años.