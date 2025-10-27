VALMEX 2025: cómo la IA y el cambio generacional de riqueza transformarán los portafolios de inversión

La tercera edición del VALMEX Global Investment Forum reunió a especialistas de diversas industrias para analizar las tendencias que marcarán el rumbo de los mercados globales.

El encuentro, realizado el 22 de octubre en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México, se consolidó como un espacio de reflexión estratégica sobre las oportunidades y desafíos que definirán el futuro de las inversiones.

Durante la inauguración, Luis Murillo, director general de VALMEX, agradeció la participación de aliados, administradores de portafolios y fondos invitados, subrayando el compromiso de la firma con la rentabilidad y la seguridad patrimonial de sus clientes.

“Nuestro propósito es garantizar el éxito de cada inversión. Eso significa que nuestros clientes alcancen sus metas antes de lo previsto o que, al término del plazo, su patrimonio haya crecido más de lo esperado”, afirmó.

Perspectivas macroeconómicas y renta fija: el retorno de la diversificación

En la primera conferencia, Erin Browne, representante de PIMCO, abordó las “Oportunidades en renta fija internacional en el contexto de un portafolio multi-activos”.

Browne destacó que, tras un ciclo de fuerte desempeño del oro y de los mercados emergentes, se observa una reconfiguración de la hegemonía estadounidense en los flujos globales de inversión.

Entre las tres tendencias estructurales que definirán el entorno económico global, la especialista mencionó:

El aumento de fricciones comerciales y tarifas.

La acelerada transformación tecnológica.

La reconfiguración de alianzas estratégicas entre países.

En ese contexto, PIMCO recomendó diversificar más allá del mercado estadounidense, prepararse para un entorno de mayor volatilidad y optar por una gestión activa.

El análisis anticipa un crecimiento global moderado y una inflación en descenso, condiciones que abrirían la puerta a recortes de tasas de interés por parte de los bancos centrales. La renta fija, enfatizó, vuelve a ofrecer un potencial atractivo por su rendimiento y capacidad de diversificación frente a las acciones.

Infraestructura energética: motor de la revolución de la IA

El segundo panel, “Infraestructura Energética: El habilitador clave de la Revolución de la IA”, reunió a Helen Dimitracopoulos (Mirova) ye Iñigo Mijangos (Brookfield). Ambos coincidieron en que el concepto de infraestructura ha evolucionado para abarcar sectores estratégicos como energías renovables, centros de datos y tecnologías digitales.

Señalaron que la expansión de la inteligencia artificial está generando una nueva ola de demanda energética. Se estima que, hacia 2030, los centros de datos y la IA representarán casi el 10% del consumo eléctrico global, cifra que en regiones como Irlanda ya alcanza el 20%.

Este fenómeno impulsa inversiones en proyectos de energía limpia, almacenamiento con baterías y centros de datos, redefiniendo el mapa de la infraestructura moderna.

“La infraestructura ya no se limita a carreteras o redes eléctricas; hoy incluye los sistemas que sostienen la economía digital”, subrayaron los ponentes.

El relevo generacional de $82 billones: una oportunidad de largo plazo

En la tercera conferencia, “La oportunidad del cambio generacional de riqueza de $82 trillones de dólares”, Anna Madamba, de Vanguard, reflexionó sobre los “momentos que importan” en la planeación financiera.

Madamba explicó que la transición demográfica global —el llamado “Silver Tsunami”— representa una de las mayores transferencias de riqueza de la historia: más de cuatro millones de estadounidenses cumplirán 65 años solo en 2025, lo que detonará la redistribución de 82 billones de dólares.

Este proceso tendrá un marcado componente de género, ya que las mujeres, con mayor esperanza de vida, administrarán gran parte de estos recursos durante al menos una década.

La especialista advirtió que México también enfrenta una transformación demográfica similar, con mujeres cada vez más activas en la gestión patrimonial.

Identificó tres factores clave para el éxito financiero:

Reconocer la propia identidad como inversionista.

Mantener la disciplina de ahorro ante los cambios laborales.

Permanecer invertido a largo plazo.

GenAI: el presente y futuro de la innovación

La conferencia de cierre, “GenAI: Nuestro presente y el camino hacia el futuro”, fue impartida por Eric Ghernati, de J.P. Morgan, quien ofreció una visión panorámica del crecimiento exponencial de la inteligencia artificial generativa.

Ghernati describió la evolución tecnológica en ciclos de 10 a 15 años —de los mainframes a la IA generativa— y advirtió que las empresas líderes de hoy no necesariamente serán las dominantes en la próxima década.

“La historia tecnológica demuestra que gran parte del liderazgo futuro proviene de nuevos actores”, señaló.

El especialista resaltó que el impacto de la IA se extiende más allá del ámbito tecnológico, transformando sectores industriales, energéticos y de infraestructura, y abriendo oportunidades de inversión inéditas.

El VALMEX Global Investment Forum 2025 evidenció que la convergencia entre innovación tecnológica, infraestructura energética y capital global está redefiniendo los fundamentos de la inversión.