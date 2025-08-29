Unidad brasileña Volkswagen, condenada a pagar 30 millones de dólares por caso "trabajo esclavo"

La unidad brasileña de Volkswagen fue condenada a pagar 165 millones de reales (30,44 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios por someter a los trabajadores de una granja a condiciones similares a la esclavitud en las décadas de 1970 y 1980, informó el viernes la fiscalía laboral.

Un tribunal laboral dictaminó que cientos de trabajadores de un rancho gestionado por Volkswagen fueron sometidos a condiciones de trabajo degradantes, obligados a la servidumbre por deudas y mantenidos bajo vigilancia armada. La empresa dijo que apelaría la decisión.

Las actividades ganaderas y madereras de VW en la Amazonia durante ese periodo contaron con el apoyo de incentivos gubernamentales bajo la dictadura militar de Brasil, como parte de un plan estatal más amplio para desarrollar la región.

La sentencia se conoce después de que fracasaran las conversaciones para llegar a un acuerdo con la unidad brasileña de VW cuando la empresa "no mostró interés" en las negociaciones, habían alegado los fiscales.

Volkswagen debe admitir públicamente su responsabilidad en el caso y presentar una disculpa formal, dijeron los fiscales. También está obligada a aplicar una política de "tolerancia cero" para las condiciones de trabajo esclavo.

En un comunicado, el fabricante de automóviles dijo que "defiende sistemáticamente los principios de la dignidad humana y cumple estrictamente todas las leyes y reglamentos laborales aplicables".