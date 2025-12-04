La UE estudia eliminar aranceles a los autos eléctricos de Volkswagen "Made in China"

La Comisión Europea dijo este jueves que estaba revisando los aranceles sobre los vehículos eléctricos de Volkswagen fabricados en China, que la automotriz espera que puedan ser sustituidos por una cuota anual de importación y un mecanismo de precio mínimo.

La filial de Volkswagen SEAT/CUPRA, cuyo SUV totalmente eléctrico Tavascan se fabrica en la planta del grupo en Anhui, China, ha advertido que el arancel supone una grave amenaza para su negocio.

La Comisión, que fijó aranceles antisubvenciones para los vehículos eléctricos fabricados en China en octubre de 2024, dijo que había recibido una oferta de garantías de Volkswagen Anhui y que su revisión evaluaría si era aceptable y práctica.

Volkswagen Anhui y SEAT "han trabajado intensamente para garantizar que la propuesta realizada cumple con todos los requisitos", dijo un portavoz de SEAT.

"La propuesta incluye una cuota anual de importación y un precio mínimo de importación", dijo la persona, sin dar más detalles.

Si se acepta, la Comisión podría conceder una exención del arancel del 20.7% en unos meses, según un comunicado de la empresa.

La planta de Volkswagen en Anhui es una empresa conjunta de propiedad mayoritaria del grupo chino JAC Automobile.

La Comisión dijo en abril que había acordado con China estudiar la posibilidad de fijar precios mínimos para los vehículos eléctricos de fabricación china en lugar de aranceles, pero ha insistido en que cualquier precio mínimo tendría que ser tan efectivo y aplicable como los aranceles.