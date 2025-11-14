Trump quita aranceles al aguacate y otros productos agropecuarios

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que elimina los aranceles recíprocos aplicados a varios productos agropecuarios, entre ellos el aguacate, el tomate y la carne de res.

Estados Unidos había impuesto aranceles de al menos el 10% a la mayoría de las importaciones desde abril, con tasas más altas en agosto para los productos procedentes de países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial.

“Tras considerar la información y las recomendaciones que me han proporcionado, el estado de las negociaciones con diversos socios comerciales, la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna actual para producirlos, entre otros factores, he determinado que es necesario y apropiado modificar aún más el alcance de los productos sujetos al arancel recíproco impuesto en virtud de la Orden Ejecutiva 14257, en su versión modificada”, dijo Trump.

Entre los aranceles están los fijados al aguacate, carne de res, plátanos, café y tomate.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyectó que las exportaciones mexicanas de aguacate batirán récord en 2025, al alcanzar los 4,000 millones de dólares.

En 2024, los envíos al exterior de este fruto desde México lograron un máximo histórico de 3,787 millones de dólares, un aumento de 20.1% sobre 2023.

El USDA estimó también que la cuota antidumping reducirá 7.9% en valor y 5% en volumen las exportaciones mexicanas de tomate al mercado estadounidense en 2025.

Con ello, estos embarques disminuirán a 2,980 millones de dólares y a 1.83 millones de toneladas.

En general, las exportaciones y las importaciones de productos de México lograron crecimientos interanuales de 13.8 y 15.2% respectivamente en septiembre, alcanzando niveles récord.

Con ello, las exportaciones tuvieron su mejor tasa de crecimiento en los últimos 14 meses y aumentaron a 56,487.9; mientras que las importaciones registraron su mejor dinamismo en los pasados 17 meses y ascendieron a 58,887.5 millones de dólares.

