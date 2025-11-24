Tope al precio del gas LP, riesgo para distribución

Industriales de gas licuado de petróleo (LP) alertaron sobre la situación delicada de la red de distribución del combustible, lo que ocurre por la falta de inversión que se realiza para la expansión y modernización del sistema, derivado del control de precios que mantiene el gobierno a las empresas. Rocío Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas) aseveró que es necesario atender las causas de la problemática que bien puede reflejarse en afectaciones al suministro del combustible que se utiliza en ocho de cada 10 hogares.

En cuanto a la dinámica reciente que se ha observado en el país, explicó que la postura oficial es un racionamiento del combustible para los consumidores, que se vería con el tiempo porque se llevan a cabo cambios logísticos provocados por las lluvias intensas pero principalmente por la situación tan sensible en que está la red de distribución.

“Creo que en México dependemos del producto conforme va llegando, pero no solamente en temas de gas LP, sino en todos los combustibles. Estamos prácticamente en just in time, como dirían en la maquila. En términos de manufactura, eso es muy eficiente, pero en términos de distribución es un grave riesgo para un país”, dijo. La empresaria pidió a los industriales agrupados en el Congreso GLP 2025 en la Ciudad de México que se necesita sensibilizar más a quienes favorecen las inversiones, es decir, a las autoridades de esta necesidad de crear nuevas redes de distribución, de tener un almacenamiento suficiente, pero sobre todo que hubiera un incentivo para realizar estas inversiones.

“En la medida en que México siga adoptando una política de control de precios, yo veo muy difícil que un inversionista venga y haga inversiones multimillonarias en dólares en almacenamiento”, aseguró Robles, “entonces, realmente el riesgo en México en materia de abasto es grave”.

Dentro del propio gremio se sabe que ha habido días muy críticos en lo que se refiere a carencia del gas, en donde los inventarios han estado prácticamente en cero. Y los datos que han tenido en la Amexgas es que hay plantas que han estado casi sin combustibles, así que ése es el reto que se tiene como industria. En lo que se refiere a la seguridad para la distribución del gas LP, la experiencia internacional es que como asociaciones se organicen para presentar denuncias donde ocurren los hechos delictivos.