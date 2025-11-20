Tesla llega a Colombia con el Model 3 y Model Y

Tesla llega Colombia con dos centros de experiencia en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, y el El Tesoro, en Medellín. La country manager de Tesla, Karen Scarpetta, aseguró que los nuevos Tesla tendrán un costo de venta desde $109.9 millones.

La country manager resaltó que van a tener dos puntos de “súpercarga” en Medellín y Bogotá, para cargar completamente el vehículo en 20 minutos. Estos puntos van a estar disponibles a partir del primer trimestre del próximo año.

Los vehículos de Tesla van a ser completamente personalizados para el mercado colombiano. Con la llegada de la compañía de Elon Musk a territorio colombiano, es el segundo mercado de la empresa en la región y el número 50 a escala global. Los primeros Tesla van a llegar a finales de enero del próximo año, aseguró Scarpetta. Como la compañía norteamericana va a controlar toda la cadena logística, los tiempos van a ser más eficientes que si se tratara de distribuidores.

Entre las inversiones que va a tener Tesla en el país son dos centros de "súpercarga" y centros de servicio, tanto en Bogotá, como en Medellín. Los puntos de servicio se reservarán desde la aplicación de Tesla, ingresando con sus datos de usuario.

El Model 3 tiene una velocidad máxima de 262 kilómetros por hora y una potencia 460 caballos de fuerza (hp). Asimismo, la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.1 segundos. Además, este diseño cuenta con un modo pista. "Nuestro último modo pista calibra los controles de la suspensión adaptable, el chasis y el sistema de propulsión para darte un mayor control al volante. Al manejar en pista, puedes personalizar con precisión el equilibrio de manejo, el control de estabilidad y el frenado regenerativo; todo a tu gusto", indica la compañía.

La autonomía del Model Y va a ser de 551 kilómetros. Por otro lado, la carga del vehículo para ganar 259 kilómetros de recorrido va en torno a 15 minutos. Además, cuenta con tracción en las cuatro ruedas.