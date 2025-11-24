Telefónica anuncia plan para despedir a más de 5,000 trabajadores en España

Telefónica ha propuesto despedir a 5,040 personas en España como parte de los esfuerzos de reducción de costos previstos en su nueva estrategia, informó este lunes el sindicato UGT.

De llevarse a cabo, los despidos afectarían al 41% de los empleados de la unidad Telefónica de España, al 31% de Telefónica Móviles y al 24% de Telefónica Soluciones, lo que supondría alrededor del 20% de su plantilla en España, que asciende a unas 25,000 personas.

La empresa tiene previsto reunirse de nuevo con los sindicatos el martes para presentar su propuesta de despidos en otras cuatro unidades nacionales.

UGT añadió que había exigido que cualquier medida que se adoptara se estructurara como un proceso estrictamente voluntario basado en la jubilación anticipada.

La medida sigue una tendencia más amplia entre las empresas de telecomunicaciones europeas, que afrontan años de estancamiento del negocio y presiones para achicarse, a medida que los inversores buscan una mayor consolidación en todo el sector.

Telefónica también recortó unos 3,400 puestos de trabajo el año pasado, lo que, según dijo, reduciría sus costos en 285 millones de euros (329 millones de dólares) al año a partir de 2025.

La automatización y la retirada de la antigua red de cobre permiten a las empresas de telecomunicaciones operar con menos personal.