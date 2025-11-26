Suiza Mercuria busca comprar Raízen Argentina

El grupo suizo Mercuria, uno de los principales traders de commodities del mundo, realizó una oferta de 1,400 millones de dólares por los activos de Raízen Argentina, la empresa que opera las cerca de 700 estaciones de servicio de la marca Shell en el país.

Además de las bocas de expendio, que la convierten en la segunda mayor comercializadora de combustibles del mercado local, con una participación del 17%, la empresa es dueña de la refinería de Dock Sud, donde Raízen invirtió 715 millones de dólares entre 2020 y 2023.

Fundada en 2004 en Ginebra por los traders suizos Marco Dunand y Daniel Jaggi, Mercuria creció hasta consolidarse como uno de los mayores comercializadores mundiales independientes de commodities y energía. Hoy, tiene 1,300 empleados y presencia en más de 50 países. Con ingresos anuales por 174,000 millones de dólares hacia 2022 (último dato disponible en su sitio web), está focalizado en aportar eficiencia a la cadena de valor de las materias primas con tecnología, expertise y soluciones bajas en carbono.

La empresa se estableció a sí misma como un líder en la transición energética al comprometer más del 50% de sus nuevas inversiones hacia energías renovables y de transición. En Argentina, tiene presencia en Vaca Muerta.

Raízen es una sociedad compuesta en partes iguales por el grupo brasileño Cosan, mayor fabricante de azúcar y etanol del mundo, y la propia Shell. En 2018, le compró a la angloholandesa su operación de downstream (refinación y comercialización) en Argentina, por 950 millones de dólares. Se quedó con, en ese momento, 645 estaciones de servicio, además de la instalación de Dock Sud y el manejo de la marca para todos los mercados -agro, aviones, lubricantes y demás combustibles-. Es la segunda jugadora del mercado local de combustibles detrás de YPF. Según fuentes, las únicas dos ofertas que siguen en pie por Raízen Argentina son la de Mercuria y otra de Compañía General de Combustibles.