Autoridades investigan muerte de madre buscadora Rubí Gómez en Sinaloa

Autoridades investigan la muerte de una mujer integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa, que estos días visita la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rubí Gómez Tagle fue hallada sin vida en su domicilio en el puerto de Mazatlán, un balneario con costas en el Pacífico.

El cuerpo de Gómez fue encontrado con "lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante", reportó la fiscalía estatal en un comunicado.

La Fiscalía General de la República "está ayudando" en las pesquisas, declaró Sheinbaum al ser cuestionada por periodistas acerca del hallazgo tras salir de un acto público en el poblado de San Ignacio, a unos 100 kilómetros de Mazatlán.

El colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa lamentó la muerte de Gómez, una de sus integrantes.

La mujer buscaba a su hijo Édgar Daniel López, desaparecido en Mazatlán en mayo de 2025.

La desaparición de personas en Sinaloa volvió a cobrar relevancia a finales de enero, cuando se reportó el secuestro de diez trabajadores de una mina canadiense.

En su búsqueda, la Fiscalía General localizó diez cuerpos, entre los cuales identificó a cinco de los mineros. Hasta hace dos semanas trabajaba en la identificación de los otros cinco.

El estado de Sinaloa es sacudido por asesinatos y secuestros cotidianos en el marco de una lucha interna entre facciones del poderoso Cártel de Sinaloa.

La pugna acumula más de 1,700 personas asesinadas y casi 2,000 desaparecidas en poco más de un año.