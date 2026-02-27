Alemania ordena retiro masivo de BMW en todo el mundo por riesgo de incendio

El gigante BMW tendrá que retirar 337,000 automóviles en todo el mundo debido a riesgos de incendio, informó el viernes el regulador alemán del transporte KBA, que ordenó la segunda llamada a revisión de la marca en menos de un mes.

Los vehículos, 29,000 de ellos en Alemania y de cinco modelos diferentes, están "potencialmente afectados" por el problema de seguridad, que se refiere a un cableado incorrecto del tablero, según KBA.

La retirada afecta a los i5, 5, M5, i7 y 7 fabricados entre junio de 2022 y diciembre de 2025, informó el organismo regulador en los detalles de la llamada a revisión publicados en su página web.

Hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente relacionado con este riesgo para la seguridad, añadió.

Contactado por la AFP, un portavoz de BMW confirmó las cifras de la retirada en Alemania, pero no pudo confirmar las cantidades internacionales referidas por KBA.

A principios de febrero, BMW anunció que llamará a revisión a cientos de miles de automóviles en todo el mundo por el riesgo potencial de que los motores de arranque provocaran un incendio.

A finales de 2024, el fabricante alemán retiró 1.5 millones de vehículos debido a un sistema de frenos defectuoso, lo que le obligó a revisar a la baja sus previsiones para ese año.