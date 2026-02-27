Congreso de Argentina aprueba reforma laboral de Milei entre fuertes protestas y críticas sindicales

El Congreso argentino aprobó la noche del viernes la reforma laboral impulsada por el presidente argentino Javier Milei, una victoria para el líder libertario en su intento de fomentar la contratación mediante la flexibilización de las normas laborales.

La llamada "ley de modernización laboral" es criticada por los sindicatos y parte de la oposición. Entre otros puntos, reduce indemnizaciones, permite pagos en especies (bienes o servicios), limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir.

"HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral", festejó Milei en la red X.

"Es una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea de que destruir empleos es defender derechos", dijo en defensa del proyecto la senadora oficialista Patricia Bullrich.

"Métanselo en la cabeza: no hay empleo si no hay inversión, si no hay empresas", afirmó, al asegurar que "la previsibilidad" y "las reglas claras" favorecerán la creación de nuevos emprendimientos.

Más temprano este viernes, cientos de manifestantes de agrupaciones sociales, gremiales y de izquierda se concentraron ante el Congreso con carteles como "no a la esclavitud" y cantando el lema "la patria no se vende".

"Van a disponer de nuestro tiempo, van a ser vacaciones fragmentadas, lo del banco de horas es un desastre", dijo a la AFP Vanessa Paszkiewicz, de 45 años. "Si una madre o padre tiene que cumplir con una actividad con sus hijos, ¿pensás que tu empleador va a negociar (las horas) a tu favor?", cuestiona.

Con 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, los senadores aceptaron una modificación del texto introducida por los diputados la semana pasada en un debate marcado por protestas y una huelga general que ralentizó al país. Con este voto, el proyecto se vuelve ley.

"Facilitar la contratación"

El senador peronista José Mayans criticó "la vergonzosa limitación del derecho a huelga, declarando prácticamente todos los trabajos imprescindibles".

"Repudiamos esta ley que viola la constitucion, los tratados internacionales y es regresiva", dijo al justificar su voto contrario.

Milei sostiene que la ley busca crear "un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse", en un país que tiene un 43.3% de su fuerza laboral en la informalidad.

"Es un chiste de mal gusto" pretender que la reforma genere empleo, dijo a la AFP Verónica Arroyo, de 54 años, presente en la protesta.

La sanción de la ley se da en el marco de una caída de la actividad industrial, con más de 21,000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300,000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

El Senado también convirtió en ley este viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, otro proyecto insignia de Milei cuya aprobación fue festejada por el gobierno como "un acto de justicia hacia la sociedad".

Milei consiguió así tener ambas leyes sancionadas antes del domingo, cuando se presentará ante el Congreso para dar su discurso anual de apertura de sesiones ordinarias.

"Premisa falsa"

Para Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, la reforma es "regresiva" y "está basada sobre una premisa falsa".

"Está estudiado que en ningún país del mundo la legislación laboral fue determinante para crear o destruir empleo. Eso depende de la política económica", dijo a la AFP.

Según el instituto de estadística estatal (Indec), 80% de las empresas manufactureras no incorporará personal en los próximos tres meses y 15.7% despedirá empleados.

Las principales cámaras empresariales apoyaron el proyecto. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, celebró que la iniciativa busque reducir la cantidad de juicios laborales, aunque advirtió que la creación de empleo "no se resuelve solo con una ley".

La economía argentina creció 4,4% en 2025, pero lo hizo impulsada por sectores como el agro y la intermediación financiera, mientras se retrajeron sectores como la industria manufacturera y el comercio, que están entre los que más empleo generan.

En las dos primeras jornadas de debate, mientras los legisladores discutían la reforma, se registraron importantes protestas en la plaza frente al Congreso, con violentos cruces entre la policía y manifestantes.

Según una encuesta reciente, 48.6% de los argentinos aprueba la reforma y 45.2% se opone.