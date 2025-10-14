Senadores avalan a los cinco integrantes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 74 votos contra 33 del PAN, PRI y MC el dictamen por el que ratificó la designación, realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de cinco comisionados del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Ledénika Mackensie Méndez González fue designada por un periodo de tres años, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, por cuatro años; Adán Salazar Garibay, por cinco años; Tania Villa Trápala, por seis años y Norma Solano Rodríguez, por siete años; todos rindieron protesta del cargo de inmediato ante el pleno cameral.

"El Senado de la República determina que las personas designadas por la Presidenta de la República para integrar el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones cumplen con los requisitos legales previstos en el artículo 16 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que, en base a la documentación presentada y a las comparecencias realizadas ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, resultan idóneas para el desempeño del cargo", cita el acuerdo aprobado previamente por la comisión referida.

Al fundamentar el dictamen, José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, explicó que durante las comparecencias de los designados se pudo advertir que las trayectorias presentadas reflejan una sólida experiencia en la administración pública, investigación científica, regulación del espectro radioeléctrico, inclusión digital, defensa de audiencias y en la innovación tecnológica.

Se trata, dijo, de perfiles multidisciplinarios que aportan al pleno del nuevo órgano una visión integral y moderna del sector.

"La doctora Ledénika Mackensie Méndez González, por ejemplo, acredita una amplia trayectoria en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y en la Agencia Espacial Mexicana, impulsando proyectos de inclusión digital reconocidos internacionalmente, lo que garantiza una visión de conectividad con enfoque social.

“La licenciada María de las Mercedes Olivares Tresgallo ha destacado por su trabajo en la defensa de audiencias y la ética mediática, aportando la perspectiva ciudadana y de derechos humanos en el ejercicio de la comunicación pública.

“El doctor Adán Salazar Garibay representa la vertiente científica y tecnológica del pleno con especialización en robótica y automatización.

“Por su parte, la doctora Tania Villa Trápala aporta experiencia regulatoria e internacional en estándares de telecomunicaciones.

“Finalmente, la licenciada Norma Solano Rodríguez suma un profundo conocimiento jurídico-administrativo del sector público digital", aseguró.

Por el PRI, Karla Toledo habló en contra del dictamen.

“México camina en reversa hacia la modernización digital y el fortalecimiento de la democracia. Es por ello que el PRI denuncia el asalto silencioso y abusivo que, en contra de la autonomía institucional, la libertad de expresión y el derecho de las y los mexicanos a informarse sin miedo, está a punto de extinguirse", afirmó.

Desde su perspectiva, la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones no es un avance, sino una regresión.

rolando.ramos@eleconomista.mx